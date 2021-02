Im Bundesland Bremen sind die Pannenhelfer des ADAC im Corona-Jahr 2020 seltener gerufen worden. (MARCUS BRANDT / dpa)

Die Pannenhelfer des ADAC sind im Jahr 2020 deutlich seltener in Bremen im Einsatz gewesen als 2019. Die ADAC-Straßenwacht und die Mobilitätspartner rückten im Bundesland gut 51.814 Mal aus, um liegengebliebenen Bremerinnen und Bremern bei einer Panne zu helfen. Das teilt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club am Dienstag mit. Insgesamt waren das etwa 4500 Einsätze weniger als im Jahr 2019 (56.293).

„Die geringere Einsatzzahl entspricht in etwa dem coronabedingt gesunkenen Verkehrsaufkommen und dem rückläufigen Pannenvolumen“, sagt Nils Linge, Sprecher des ADAC Weser-Ems. Vor allem der erste Lockdown im Frühjahr 2020 habe das Verkehrsaufkommen auf deutschen Autobahnen kurzzeitig um fast 50 Prozent zurückgehen lassen.

Auch in Niedersachsen blieben weniger Autofahrer stehen als im Vorjahr. Die Pannenhelfer des ADAC rückten zwischen Harz und Nordsee gut 264.000 Mal aus. Das waren circa 30.000 Einsätze weniger als im Jahr 2019 (minus zehn Prozent). Auch bundesweit gingen die ADAC-Einsätze um gut zehn Prozent zurück. In fast jedem zweiten Fall machte dabei die Batterie den Fahrern zu schaffen (46 Prozent). In den Vorjahren war das ebenfalls die häufigste Pannenursache, doch auch hier gab es einen Corona-Effekt: Wegen der langen Standzeiten vieler Autos war der Anteil der Batteriepannen diesmal höher. Probleme mit dem Motor (16 Prozent) sowie mit Karosserie, Lenkung oder Fahrwerk (14 Prozent) kamen seltener vor.