Unübersichtlich: Die Baustelle in der Admiralstraße in Fahrtrichtung Findorff. (ADFC)

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) kritisiert die Zustände in der Admiralstraße. „Baugruben, Absperrbaken und Sperrschilder mit Scheinalternativen machen ein geordnetes und sicheres Weiterkommen fast unmöglich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Insbesondere die Umleitung in Fahrtrichtung Findorff ist dem Verband ein Dorn im Auge. Im hinteren Teil der Admiralstraße sei der Radweg gekappt worden, laut Beschilderung müssten Radler auf die Fahrbahn ausweichen. „Dieser Weg wird jedoch von parkenden Autos blockiert, die einem auch die Sicht auf die Fahrbahn nehmen.“ Für den ADFC ein typisches Phänomen, immer wieder würden Rad- und Fußverkehr bei Baustellenumleitungen nicht ausreichend bedacht. Es müsse daher ein „gesicherter Bypass“ auf der Fahrbahn eingerichtet werden, wenn Rad- oder Gehweg versperrt seien. Bei vollständigen Sperrungen seien rechtzeitig Hinweise auf zumutbare Umleitungen zu geben.