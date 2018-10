Fußgänger als auch Radfahrende genießen bald deutlich mehr Platz am Herdentor. (Christian Platz)

Um Bremens Baustellen gibt es nicht nur Ärger und Streit. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Bremen (ADFC) befürwortet ausdrücklich die Umsetzung der lang geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Innenstadt. „Wir freuen uns, dass die Tore zur City endlich aufgewertet werden“, sagt ADFC-Landesgeschäftsführer Sven Eckert am Dienstag. Durch die sich im Bau befindenden Maßnahmen am Herdentor und an der Bürgermeister-Smidt-Brücke würden Pendler bald sicher und komfortabel die Innenstadt erreichen, so Eckert.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft entzerre sich die Situation auf der Hauptroute vom Bahnhof in die Innenstadt. „Durch die Trennung von Fuß- und Radverkehr und Umwidmung einer Fahrspur zu einem Radfahrstreifen genießen sowohl Fußgänger als auch Radfahrende bald deutlich mehr Platz am Herdentor“, betont Eckert. Wo es vorher täglich zu Konflikten gekommen sei, könnten nun beide Verkehrsarten friedlich koexistieren. Davon würden auch die Gewerbetreibenden der City profitieren.

Auch die neuen Querungshilfen am Unfallschwerpunk Brill, wo 2018 bereits zwei Personen verstorben sind, lobt der ADFC. „Es ist dringend erforderlich, dass die schwächeren Verkehrsteilnehmer an diesen Kreuzungen wirksamer geschützt werden“, so Eckert. Die aktuellen Beschwerden der Handelskammer zur Baustellensituation seien unverständlich. Es würden endlich Maßnahmen zur besseren Erreichbarkeit, Attraktivität und zu höheren Sicherheit in Angriff genommen und man beschwere sich über temporäre Einschränkungen im Geschäft. „Die Sicherheit muss in solchen Fällen immer vorgehen“, so Eckert.