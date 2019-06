Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) haben am Freitagnachmittag demonastriert. (Christina Kuhaupt)

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) haben am Freitagnachmittag mit etlichen Bremern auf dem Marktplatz für eine bessere Fahrradinfrastruktur und eine konsequente Radverkehrsförderung in der Stadt demonstriert.

"Die Bürgerschaftswahl hat gezeigt, wie wichtig den Bremerinnen und Bremern das Thema Klimaschutz ist", betont Martin Rode, Landesgeschäftsführer des BUND in Bremen. Sven Eckert, Geschäftsführer des ADFC in Bremen, meint: „Seit mittlerweile 40 Jahren fordert der ADFC mehr Radverkehr für Bremen, doch der Anteil sinkt, weil die Radwege zu schmal, zu kaputt und zu unsicher sind. Wir brauchen in Bremen mehr Platz, mehr Geld und mehr Personal für den Radverkehr."