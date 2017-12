Dem terrorverdächtigen Bremer Adnan S. wird in der Türkei der Prozess gemacht. Wie seine Familie dem ­WESER-KURIER berichtete, steht ihr Sohn am 28. Dezember bereits zum vierten Mal in Ankara vor Gericht. Die Verhandlung sei immer wieder vertagt worden. Laut seinem Vater, weil die Staatsanwaltschaft bisher keine Beweise gegen S. vorlegen konnte.

Der gebürtige Montenegriner werde beschuldigt, sich der Terrororganisation Daesch angeschlossen zu haben. Adnan S. reiste im April 2015 von Bremen nach Syrien. Am ersten Verhandlungstag vor Gericht habe S. gestanden, damit einen Fehler gemacht zu haben.

Seine Familie hat mit Hilfe der montenegrinischen Botschaft einen Dolmetscher engagiert, der den Prozess beobachtet. Von ihm bezieht sie ihre Informationen. Einen privaten Anwalt zu engagieren, habe Adnan S. abgelehnt, erklärt sein Vater. „Er wusste, dass wir nicht so viel Geld haben, und er war sich sicher, dass sie keine Beweise gegen ihn finden.“ Deshalb vertrete nun ein Pflichtverteidiger seinen Sohn.

Trotz seines längeren Aufenthalts in Syrien bestreitet S., an Straftaten beteiligt gewesen zu sein. Als Beweis dafür, dass ihr Sohn sich nicht an Kämpfen beteiligt hat, führt seine Familie eine Knochenzyste an seinem Sprunggelenk an.

Der Verdacht auf einen Knochentumor wurde 2012 in Bremen diagnostiziert, wie medizinische Unterlagen belegen. Adnan S. wurde jedoch laut seiner Familie nie operiert, weil er die Behandlung immer wieder aufschob. Der Zustand des Beins habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Adnan S. sei deshalb vor kurzem auch im Krankenhaus gewesen. Ob er behandelt wird, sei jedoch unklar.

Adnan S. war 2015 mit Harry S. von Bremen nach Syrien gereist. Beide traten in einem Propagandavideo der Terrororganisation Daesch auf. Harry S. kehrte bereits früh nach Deutschland zurück und wurde in Hamburg wegen der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu drei Jahren Haft verurteilt. Adnan S. könnten in der Türkei fünf bis sieben Jahre Haft drohen.

Diese Information hat seine Familie nach eigenen Angaben von einem Anwalt. Dass der Sohn verurteilt werden wird, daran hat sein Vater wenig Zweifel. S. wurde im Oktober 2016 in der Türkei verhaftet. Er war auf der Rückreise nach Deutschland, als ihn die Behörden in einem Hotel stellten, in dem er gemeinsam mit einem jungen Mann aus Hamburg namens Zulhajrat S. untergekommen war.

S. reiste unter falschem Namen und wollte sich einer Haartransplantation unterziehen – laut seiner Aussage im Prozess diente das dazu, unerkannt zu bleiben. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl wegen Betrugsdelikten in Deutschland vor. Zudem wird er der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und schwerer Körperverletzung verdächtigt (wir berichteten).

Der bisher einzige Zeuge im Prozess sei der Leiter des Hotels, in dem Adnan S. festgenommen wurde, berichtet die Familie. Der Mann habe am 21. Dezember vor Gericht in Ankara ausgesagt. Er habe jedoch bestritten, S. schon einmal gesehen zu haben. Die Verhandlung wurde daraufhin erneut verschoben, auf den 28. Dezember. Bis dahin bleibt Adnan S., der eigentlich in der Stadt Corum im Gefängnis sitzt, in Ankara.