Ein aufwühlendes Spektakel: Die Thundercats rasen über die vom Wind aufgebrachte Weser beim ADAC-Motorbootrennen hinter der Waterfront. (Christina Kuhaupt)

Springt der Motor an? Diese Frage allein treibt den Rennpiloten vor jedem Start wieder das Adrenalin ins Blut. Anders als bei Autorennen, wo die Fahrzeuge mit laufendem Motor am Start stehen, liegen die Rennboote ganz still nebeneinander, bevor die Startampel das Rennen freigibt. Dann heulen sie auf, wenn alles gut geht, und schießen los, der nächste Adrenalinschub für die Piloten. „Das wirkt wie eine Droge, wie eine positive“, sagt Uwe Brettschneider aus Berlin auf dem Weg zu seinem Wettbewerb der Formel 4 im Hafenbecken hinter der Waterfront. Dort veranstaltet der ADAC Weser-Ems an diesem Wochenende Motorbootrennen auf der Weser.

Heiß ist es an diesem ersten Renntag, es geht ein ordentlicher Wind. Viele Besucher lehnen an der Brüstung zum Hafenbecken und beobachten, wie die sogenannten Thundercats für das Rennen eine nach der anderen per Kran ins Wasser gehoben werden, die Piloten gehen über den Steg. Diese Rennschlauchboote, auch gern Rennpellen genannt, sind Katamarane mit einem Zweierteam als Besatzung. Der Fahrer lenkt, der Co-Pilot verlagert das Gewicht, möglichst so, dass das Boot optimal im Wasser liegt und möglichst schnell um die Bojen kommt. Die Thundercats wurden in der 1980er-Jahren in Südafrika als Rettungsboote bei starker Brandung eingesetzt, informiert der Rennsprecher die Zuschauer, sie haben eine Leistung von 70 PS, und erreichen bei einem Leergewicht von 160 Kilogramm Geschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde.

Genau das fasziniert Fabian Schöpfer aus Oyten, der aus der Jugendgruppe des Wassersportclubs Bremen im ADAC kommt und den Sprung in die international ausgeschriebene Rennbootklasse der Thundercats geschafft hat. Der 18-Jährige hat sein Rennschlauchboot von einem Teamkollegen gestellt bekommen, als Auszubildender zum Konstruktionsmechaniker bringt er beste Voraussetzungen für den Sport mit. Geschraubt werden muss immer mal. Nico Richter aus Sottrum steckt schon im Neoprenanzug, der ebenso wie Helm und Schwimmweste und weitere Sicherheitsstandards vorgeschrieben sind. Der 25-Jährige ist Pannenhelfer beim ADAC, er springt an diesem Sonnabend ein, und steigt zum ersten Mal als Co-Pilot zu Fabian Schöpfer ins Boot.

Begeisterung und Geschwindigkeit

Das erste Mal in einer Rennpelle, daran erinnert sich Sezgin Isbilir gut. „Die Geschwindigkeit, man spürt das Wasser, das ist fast wie auf einem fliegenden Teppich“, schwärmt der 49-Jährige aus Gröpelingen. 2012 hat er zufällig die „Rennblitze“ auf der Elbe gesehen, als er selbst mit einem Schlauchboot unterwegs war, und die Fahrer angesprochen. Es hat ihn gleich gepackt, seither hat der KFZ-Schlosser Freunde für den Sport begeistert, der durchaus ins Geld geht. Neu kostet so ein Rennschlauchboot, aus dem die Luft im Übrigen nicht rausgelassen wird, mit Motor, Trailer und Rettungswesten circa 10.000 Euro, gebraucht geht es aber auch günstiger. „Schnell, laut, die Fliehkräfte“ – all das fasziniert auch Isbilirs jungen Co-Piloten Nico Müller am Rennbootfahren. Die beiden trainieren meistens weserabwärts oder auf der Elbe, zwei bis dreimal im Monat. An vier Rennen nehmen sie insgesamt in diesem Jahr bundesweit teil.

Der Start sei das Herausforderndste an diesem Tag, aber auch der Wind, von dem die Leiterin der Sportabteilung des ADAC Weser-Ems, Katharina Meyer, hofft, dass er nicht zunimmt. Der Wind und das mit zwölf Startern große Rennfeld beschäftigen auch Jolanta Podolski, die Freundin von Sezgin Isbilir. Die 48-Jährige begleitet den Bremer seit vier Jahren zu Rennen, und sie sorgt sich jedes Mal. „Ich bin zweimal mit ihm mitgefahren“, erzählt sie, „und habe festgestellt: Das ist nichts für mich.“ Sie bewundert den Kraftakt und behandelt nach den Rennen seine blauen Flecken. Vier Mal sei er „geflippt“, wie die Piloten das Umkippen nennen, erzählt Isbilir, und unverletzt geblieben.

Beim 54-jährigen Uwe Brettschneider, der in der Rennklasse Formel 4 in einem Boot mit geschlossenem Cockpit startet, gehören seine Frau und Freunde zum Rennteam. Sechs Mal habe er sich in 20 Jahren überschlagen, nie sei etwas passiert. Bis zu 130 Stundenkilometer erreichen die Rennboote, die im Vergleich zu den Thundercats einen geräuscharmen Motor haben. Damit die Rennfahrer beim Start keinen Hitzekoller in den Cockpits bekommen, in denen sie mit Helm und feuerfestem Anzug sitzen, haben die Veranstalter das Startprozedere beschleunigt. Und wie steht es um die Umweltbelastung? „Die Motoren erfüllen alle vorgeschriebenen Standards“, sagt Brettschneider, maximal 20 Liter Benzin verbrauche er an einem Rennwochenende.

Weitere Informationen

Der Rennsonntag hinter der Waterfront startet an diesem Sonntag um 11 Uhr, in der Pause von 13 bis 14 Uhr ist auch das Fahrerlager offen, die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr geplant.