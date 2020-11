Die Waldorfschule Touler Straße hat einen 3D-Adventsbasar organisiert. (Karl-Josef Hildenbrand)

„Willkommen zum Adventsbasar 2020“ steht in geschwungener Schrift auf einer Tafel. Sie steht am Eingang der dreidimensionalen Aula, die Besucherinnen und Besucher über die Internetseite der Waldorfschule Touler Straße erreichen. Weil die vorweihnachtliche Tradition wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss, gibt es in diesem Jahr eine digitale Alternative.

„Der Adventsmarkt hat eine ganz große Bedeutung für uns“, sagt Geschäftsführer Martin Karsten. Die Waldorfschule veranstaltet nach eigenen Angaben seit 70 Jahren ohne Unterbrechung einen Adventsbasar am Sonnabend vor dem ersten Advent, der meist mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher anzieht. Nicht so in diesem Jahr: Vergangenes Wochenende ist ein virtueller Adventsbasar an den Start gegangen.

„Ein Elternteil an unserer Schule macht 3D-Visualisierungen“, sagt Karsten. „Im Oktober haben wir den Advent nachgespielt und anderthalb Stunden brav gestanden, bis eine Spezialkamera alles digitalisiert hatte.“ Danach seien die unterschiedlichen Inhalte in den Rundgang eingefügt worden.

Besucherinnen und Besucher können Rezepte für Lebkuchenhäuser und Punsch entdecken, weihnachtlicher Musik lauschen und sich Märchen vorlesen lassen. Außerdem hat die Schule eine Tauschbörse für Bastelideen und Backrezepte eingerichtet.

Wie es sich für einen Adventsbasar gehört, haben Besucherinnen und Besucher auch die Möglichkeit, Handgefertigtes zu kaufen. Über ein Formular können sie Produkte wie Bienenwachskerzen, Kränze, Kräuter oder Mützen bestellen und an einem von drei Wochenenden an einem Stand vor der Schule abgeholen.

Interessierte erreichen den virtuellen Adventsbasar unter www.freie-waldorfschule-bremen.de. Musik, Bastelanleitungen und Rezepten gibt es unter „Aula 3D“ zu entdecken, die handgefertigten Produkte unter „Virtueller Basar-Shop“.