Per WhatsApp kann man sich dieses Jahr täglich einen Impuls mit Texten, Bildern, Audios und Videos zukommen lassen. (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

In dieser Vorweihnachtszeit ist vieles ganz anders und vor allem viel leiser. Dass auch in dieser Stille eine Stärke liegen kann, lässt sich in der Adventszeit in den Bremer Kirchen erfahren. Der St. Petri Dom ist zum stillen Gebet oder zur persönlichen Einkehr jeden Tag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das Friedenslicht aus Bethlehem wird ab Dienstag, 15. Dezember, in der Südschiffkapelle des St. Petri Domes brennen und kann während der Domöffnungszeiten für Zuhause abgeholt werden. In einem großen „Gästebuch“, in Form einer Plakatwand, werden alle, die es abholen, gebeten, sich einzutragen und einen Gruß zu hinterlassen.

Für ihre besondere Kunstsinnigkeit ist die Liebfrauenkirche am Markt bekannt. Nun gibt es im Chorraum täglich ab 16 Uhr eine Installation mit „schwebenden“ Kerzen des Licht-Designers Ingo Maurer zu erleben. Der Name ist Programm: „Fly, candle fly“. Die Bremische Evangelische Kirche (BEK) hat zudem eigens das Heft Bremer Advent mit besinnlichen und amüsanten Geschichten und vielen Tipps für gemütliche Advents-Abende zu Hause herausgebracht. Es ist in den Gemeinden und im evangelischen Informationszentrum Kapitel 8 kostenlos erhältlich.

Aber Kirche geht auch mit der Zeit: Bald sollen Hörgeschichten und adventliche Musik, verbunden mit Grüßen in verschiedenen Sprachen, online gehen. Zudem hat Pastorin Sophia Fürst einen Adventskalender per WhatsApp konzipiert. Das letzte digitale Türchen kann an Heiligabend geöffnet werden. Unter der Rufnummer 0179 4833581 und dem Stichwort Advent kann man sich anmelden und erhält jeden Tag einen Impuls mit Texten, Bildern, Audios und Videos. Auf diese Weise ist es möglich, ganz persönlich mit der Pastorin in Kontakt zu treten und ihr direkt zu antworten. „Aber auch die Adventsgottesdienst finden natürlich statt, größtenteils mit vorheriger Anmeldung, manche auch online“, sagt Sabine Hatscher, Sprecherin der BEK. Am Donnerstag, 3. Dezember, finden um 18 und 20 Uhr die ersten musikalischen Vespern zum Advent im Bremer Dom mit Stephanie Henke und Clemens Löschmann statt.