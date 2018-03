Bremen ist offensichtlich ein Hotspot für Betrüger an alten Menschen (Symbolbild). (Frank Thomas Koch)

Während die Kriminalstatistik für 2017 in Bremen bei vielen Delikten und auch insgesamt deutlich rückläufige Fallzahlen aufweist, gibt es zwei Bereiche, in denen die Zahl der Straftaten stark angestiegen sind – die Delikte, in denen ältere Menschen Opfer waren sowie die Sexualdelikte.

„Trotz erheblicher Anstrengungen seitens der Polizei sind die Fallzahlen von 2016 auf 2017 sprunghaft von 828 auf 1488 Fälle angestiegen“, zeigte sich Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Freitagnachmittag bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2017 besorgt über die Entwicklung der sogenannten SÄM-Delikte (Straftaten gegen ältere Menschen).

Bremen sei offensichtlich ein Hotspot von Betrügern, die mit unterschiedlichen Betrugsmaschen wie vor allem dem Auftreten als falsche Polizisten ältere Menschen skrupellos um ihr Erspartes bringen wollten, ergänzte Polizeipräsident Lutz Müller. Und dies bezog er nicht allein auf die hohe Zahl von Opfern, die im vergangenen Jahr in Bremen registriert wurden, sondern auch auf die Täterszene.

Die scheint fest in Bremen verwurzelt zu sein – inklusive bester internationaler Vernetzungen in die Türkei und nach Osteuropa. Oft würden die Drahtzieher zwar aus dem Ausland agieren, hätten aber frühere Bezüge zu Bremen. Schwacher Trost dabei: In fast drei Viertel der angezeigten Fälle scheitern die Betrüger, es blieb beim Versuch. Trotzdem werde man in diesem Bereich die Anstrengungen noch einmal deutlich verstärken, kündigte Mäurer an.

Mehr Sexualstraftaten als 2016

Ebenfalls stark angestiegen ist 2017 die Zahl der angezeigten Sexualdelikte – von 467 im Jahr 2016 auf 545 Fälle. Gerade diese Zahl sei aber mit Vorsicht zu genießen, warnte Daniel Heinke, Leiter der Bremer Kriminalpolizei. Aufgrund von Gesetzesänderungen seien die Tatbestände nicht mehr mit denen der Vorjahre zu vergleichen.

Inzwischen werden sexuelle Belästigungen wie zum Beispiel schlüpfrige Bemerkungen oder das Angrabschen von Po oder Brust ebenfalls unter der Rubrik „Sexualdelikte“ geführt. Bis 2016 tauchten diese Delikte lediglich als „Beleidigung auf sexueller Grundlage“ auf. In der Statistik für 2017 werden 140 solcher ehemaligen Belästigungen erstmals als Sexualdelikte geführt.

Zudem stelle man in Bremen wie im gesamten Bundesgebiet seit 2016 einen Anstieg bei den angezeigten Sexualdelikten fest, erklärte Polizeipräsident Müller. „Wir führen dies vor allem auf eine erhöhte Anzeigenbereitschaft im Deliktsbereich der sexuellen Belästigung zurück.“ Diese stehe in Zusammenhang mit den seit Monaten international geführten Debatten zur sexuellen Selbstbestimmung der Frau.

„Wir bekommen nun nach Großveranstaltungen Anzeigen, mit denen die Betroffenen früher erst gar nicht zu uns gekommen sind.“ Seitens der Polizei fordere man Mädchen, Jungen und Frauen vor Festivals und ähnlichen Veranstaltungen aber auch gezielt auf, jegliche sexuelle Übergriffe sofort zu melden. „Das trägt ganz offenbar Früchte.“

Auch die Statistik zur Zahl der Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen ist nicht eins zu eins mit der der Vorjahre zu vergleichen. 2017 wurden in Bremen 128 Fälle angezeigt. 2016 waren es 133. Darunter aber 15 Fälle von sexuellem Missbrauch von Widerstandsunfähigen, die in der aktuellen Statistik in einer anderen Rubrik der Statistik geführt werden.

