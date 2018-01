Im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Bremen-Arsten im am Freitag ein Feuer ausgebrochen und hat zum Tod eines Bewohners geführt. Dies bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Bremen auf Nachfrage. Bei dem Toten handele es sich um einen älteren Mann. Aus bislang ungeklärter Ursache waren Möbelstücke im ersten Obergeschoss in Brand geraten.

Die Feuerwehrkräfte konnten die verstorbene Person zunächst aus dem brennenden Gebäude in der Arster Heerstraße retten. Der Notarzt habe jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Der Brand konnte kurz darauf gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Feuerwehr auf etwa 75.000 Euro. (cah)