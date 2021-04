Arbeiten von zu Hause aus - im öffentlichen Dienst ist das nur für einen kleineren Teil der Beschäftigten möglich. (Sebastian Gollnow)

Rund ein Fünftel der Beschäftigten von Stadt und Land Bremen arbeitet aktuell im Homeoffice, erledigt die Dienstgeschäfte also von zu Hause aus. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervor. Die Zahl wird darin mit 20,3 Prozent angegeben, eingeschlossen sind die Beschäftigten städtischer Eigenbetriebe und Unternehmensbeteiligungen. Vor Beginn der Pandemie hatte der Wert bei gut vier Prozent gelegen.

In dem Papier aus der Finanzbehörde wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein sehr großer Teil der öffentlich Beschäftigten in Bereichen tätig ist, die nicht für Heimarbeit infrage kommen, also etwa Polizei, Feuerwehr, Kita-Beschäftigte oder Ärzte und Pfleger in den Krankenhäusern der Gesundheit Nord. Bei den Angestellten und Beamten im klassischen Innendienst ohne Publikumsverkehr sehen die Zahlen daher aktuell ganz anders aus. Dort beträgt die Homeoffice-Quote derzeit 66 Prozent (rund 60 Prozent der männlichen und 70 Prozent der weiblichen Beschäftigten).

Seit März vergangenen Jahres, als die Corona-Pandemie voll auf den Arbeitsalltag durchschlug, wurden laut Senatspapier nur sehr selten Anträge auf Homeoffice-Tätigkeit abgelehnt. 46 Fälle listet das Finanzressort auf. In der Regel hätten zwingende Gründe der Arbeitsorganisation, des Datenschutzes oder auch technische Hindernisse den Ausschlag dafür gegeben.

Wie sieht es zum Vergleich im privatwirtschaftlichen Sektor aus? Bei der Arbeitnehmerkammer Bremen liegen dazu keine belastbaren Zahlen für das kleinste Bundesland vor. Auf Bundesebene hat zuletzt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung eine Abschätzung vorgenommen. Laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) und des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Stiftung arbeiteten Ende Januar rund 38 Prozent der Beschäftigten überwiegend oder ausschließlich von zu Hause aus. Zu Beginn der Pandemie, im April 2020, lag die Quote mit 44 Prozent sogar noch ein wenig höher.

Anders als in der Privatwirtschaft, wo Experten davon ausgehen, dass Homeoffice auch langfristig eine große Rolle spielen wird, sind im öffentlichen Dienst von Stadt und Land Bremen die Weichen schon wieder retour gestellt. Im September 2020 hatte die Arbeitgeberseite mit dem Gesamtpersonalrat – unabhängig von der Pandemiesituation – eine Dienstvereinbarung „Mobile Arbeit“ abgeschlossen. Sie begrenzt den Homeoffice-Anteil auf in der Regel 20 Prozent der monatlichen Arbeitszeit. „Dabei wurden die unterschiedlichen Interessen hinsichtlich einer verlässlichen Erreichbarkeit der Verwaltung einerseits und den Bedarfen für ein zeit- und ortsflexibles Arbeiten der Mitarbeiter:innen andererseits abgewogen“, heißt es zur Begründung.