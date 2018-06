Das Aufnahmeverfahren von Grundschulen soll zum Schuljahr 2019/2020 verändert werden. (Frank Thomas Koch)

Das Aufnahmeverfahren von Grundschulen soll zum Schuljahr 2019/2020 verändert werden. Eine entsprechende Vorlage der Bildungsbehörde ist am Dienstag im Senat behandelt worden. Das bisherige Prozedere entspricht in mehrfacher Hinsicht nicht den Interessen von Familien und ihren Kindern, heißt es in dem Papier zur Neugestaltung, das dem WESER-KURIER vorliegt. Unter anderem soll künftig die gemeinsame Beschulung von Geschwisterkindern stärker in den Fokus genommen werden. Bisher zählt dieses Aufnahmekriterium nur dann, wenn an einer angewählten Schule noch Plätze frei sind, nicht aber bei einem Überhang an Einschulungskindern aus dem eigenen Einzugsbezirk.

Des Weiteren werde der berufsbedingte Betreuungsbedarf der Eltern momentan nicht als unmittelbares Aufnahmekriterium berücksichtigt. Auch der der Aspekt der Schulweglänge habe im geltenden Aufnahmeverfahren keinerlei Relevanz. Zukünftig sollen im Fall eines Anwahlüberhangs, also einer zu hohen Nachfrage nach freien Plätzen an einer anderen Grundschule als der des Einzugsbezirks, die freien Plätze an Geschwisterkinder vergeben werden. Als weitere Auswahlkriterien kommen nun der Betreuungsbedarf wegen beruflicher Erfordernisse und die Abwahl der gebundenen Ganztagsbeschulung sowie die Schulweglänge hinzu. Unter den übrigen Kindern werden diejenigen, die den kürzesten Schulweg zu einer benachbarten Grundschule mit freien Plätzen haben, dieser benachbarten Grundschule zugewiesen.

Mithilfe dieser Kriterien sollen die freien Plätze an überangewählten Grundschulen bedarfsgerechter verteilt werden als durch das bisherige Losverfahren. In den kommenden Wochen werden die möglichen Änderungen unter anderem mit den Gesamtvertretungen der Eltern und Schüler sowie dem Personalrat Schulen diskutiert. Die erneute Beratung des Gesetzentwurfs in der Deputation für Kinder und Bildung ist für den 17. Oktober 2018 vorgesehen. Der Gesetzentwurf soll anschließend in die Bürgerschaft eingebracht werden.