Der Zoo am Meer in Bremerhaven ist an Heiligabend und Silvester sowie an den Feiertagen geöffnet – und der Eisbär freut sich auf Besucher. (Dinev)

Bremen. Für die Weihnachtsfeiertage sowie für Silvester und Neujahr gelten folgende Änderungen und Öffnungszeiten:



Bremer Bäder: Freizeitbad Vegesack: Heiligabend, am 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr geschlossen; am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hallenbad Huchting: Heiligabend und Silvester sowie an allen Feiertagen geschlossen. Südbad: am 24., 25. und 31.12. sowie Neujahr geschlossen; am 26. Dezember von 10 bis 18 Uhr und am 1. Januar von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Westbad: am 24., 26. und 31. Dezember geschlossen; am 25. Dezember von 10 bis 18 Uhr und Neujahr von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Ote-Bad, Schloßparkbad, Sportbad Uni und Vitalbad in der Vahr: Heiligabend, Silvester und an allen Feiertagen geschlossen.



Paradice: Die Eissporthalle bleibt Heiligabend und Silvester geschlossen. Am 1. Weihnachtstag und Neujahr ist hier von 14 bis 18 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.



Müllabfuhr: Die für den 25. Dezember vorgesehene Leerung der Restmüll- und Biotonnen, die Sammlung von Papier und Pappe sowie die Abholung der Gelben Säcke werden auf Sonnabend, 22. Dezember vorgezogen. Der Abholtermin vom 26. Dezember wird am Sonnabend, 29. Dezember nachgeholt. Die Abfuhr vom 1. Januar wird auf Sonnabend, 5. Januar verlegt. Die Recycling-Stationen sind Heiligabend und Silvester geschlossen. Nähere Informationen erteilt die Bremer Stadtreinigung unter der Rufnummer 0421 / 361 36 11.



Das Deutsche Auswanderer Haus in Bremerhaven ist Heiligabend geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtstag sowie Neujahr ist hier von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Silvester von 10 bis 16 Uhr.



Das Klimahaus Bremerhaven bleibt am 24., 25. und 31. Dezember sowie Neujahr geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag ist hier von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wochenmärkte: Wegen der Weihnachtsfeiertage werden folgende Wochenmärkte auf Montag, 24. Dezember, vorverlegt: Findorff, Osterholz, Vahr, Vegesack, Walle, Borgfeld, Huchting, Obervieland und Schwachhausen jeweils von 8 bis 13 Uhr. Wegen des Neujahrstages am Dienstag werden die Wochenmärkte Findorff, Vahr, Vegesack und Walle auf Silvester, 8 bis 13 Uhr, vorgezogen.



Zoo am Meer Bremerhaven: An Heiligabend sowie Silvester ist hier von 9 bis 12 Uhr geöffnet. An allen anderen Feiertagen kann der Zoo von 9 bis 16.30 Uhr besucht werden.