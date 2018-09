Die Baustelle am Herdentorsteinweg steht weiter in der Kritik. (Christian Platz)

Die Verkehrssituation in der Bremer Innenstadt ist angespannt. Nach Angaben der Verkehrsmanagement Zentrale Bremen gab es zeitweise bis zu 200 verschiedene Meldungen zu Baustellen auf Straßen der Hansestadt. Verhältnisse, die in den kommenden Wochen wohl nicht erheblich besser werden. Vertreter der City-Initiative und der Handelskammer hatten diesen Zustand bereits mehrfach kritisiert (wir berichteten). Nun soll ab Montag, 8. Oktober, die Bürgermeister-Smidt-Straße mit der Brücke über die Weser stadtauswärts gesperrt werden, um geplante Fußgängerüberwege zu bauen.

Das bereitet Andreas Otto, der bei der Handelskammer als Bereichsleiter für Verkehrs- und Innenstadtthemen zuständig ist, Sorgen. Die Gewerbetreibenden in der Innenstadt leiden derzeit erheblich unter dem aktuellen Baustellengeschehen und der eingeschränkten Erreichbarkeit für Kunden, die mit dem Auto in die City kommen, sagt Otto. „Die Besucherfrequenz und Umsätze haben sich spürbar zum Negativen verändert. Die Einstellzahlen in den Parkhäusern sind merklich zurückgegangen. Für den Handel in der Innenstadt ist die Grenze des Erträglichen mittlerweile überschritten“, kritisiert er. Engpässe wie am Herdentorsteinweg und vor dem Gewoba-Hochhaus werden laut Otto noch bis weit in den November hinein eine „empfindliche Belastung“ darstellen.

Mehr zum Thema Gegen Stau auf der "Erdbeerbrücke" Umbau der Habenhauser Brückenstraße: Zwei Engpässe bleiben Weil Baustellenverkehr zu erwarten ist, wenn die A281 in Huckelriede weitergebaut wird, soll die ... mehr »

Aus Sicht der Handelskammer sei die Grenze für den Innenstadtverkehr überschritten. Wenn die Bürgermeister-Smidt-Straße wochenlang ausfalle, seien erhebliche Behinderungen in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke und Stephanibrücke/Überseestadt zu erwarten – an Verkehrsknotenpunkten, die bereits jetzt überlastet seien. Die Handelskammer fordert daher, die vorgesehene Baumaßnahme dringend zu überdenken und die Priorität sowie den erforderlichen Umsetzungszeitraum zu überprüfen, so sinnvoll die Querungshilfen an den Kopfenden Brücke auch sein mögen.

Damit nicht genug: Es kommen weitere Baustellen hinzu. Wie das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mitteilt, wird die Fahrbahn des Osterdeichs zwischen Tiefer und Siewall ab Montag, 1. Oktober, bis voraussichtlich Donnerstag, 18. Oktober, repariert. Baustellenampeln führen den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei. Ab Montag, 8. Oktober, wird dann die Stresemannstraße zwischen Bennigsenstraße und Steubenstraße stadtauswärts wegen Bauarbeiten wahrscheinlich bis 11. Oktober gesperrt. Die Staus sind vorprogrammiert.