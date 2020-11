Herdis Zernial wollte sich bei der Verwaltung des Riensberger Friedhofs über Urnenbestattung informieren lassen, stieß aber auf Schwierigkeiten. (Christina Kuhaupt)

Mit dem Tod haben sich Peter und Herdis Zernial bislang nicht so sehr befasst. Trotz seiner 77 Jahre arbeitet Peter Zernial noch immer als Kieferorthopäde, seine um ein Jahr jüngere Frau teilt seine Oldtimer-Leidenschaft und liest ehrenamtlich vor, der Literatur gehört ihre Liebe. Doch die Corona-Pandemie hat dem Ehepaar zu denken gegeben. „Corona hat uns und auch Freunde dazu gebracht, uns mehr mit dem Sterben auseinanderzusetzen“, sagt Herdis Zernial, vielen Menschen noch gut bekannt als frühere Fernsehansagerin bei Radio Bremen.

Zur Beschäftigung mit dem Tod gehört auch die Wahl der Bestattungsart. „Alles soll schön geregelt werden“, sagt die 76-Jährige. „Schließlich möchten wir unsere Kinder nach dem Sterbefall nicht ratlos zurücklassen.“ Über die wesentlichen Punkte war sich das Ehepaar aus Schwachhausen schnell einig. Eine Feuerbestattung wünschen sich Peter und Herdis Zernial, ihre letzte Ruhe wollen sie auf dem Riensberger Friedhof finden. Bei einem Spaziergang über ihren Lieblingsfriedhof fand sich ein hübsches Fleckchen Erde. „Das sagte uns: Hier liegt ihr richtig.“

Mehr zum Thema Bestattungen Neue Regelung für Ausstreuen von Totenasche in Bremen Für das Ausstreuen von Totenasche in Bremen gibt es eine neue Regelung: Sie soll das Verfassen der ... mehr »

Doch plötzlich stellten sich unerwartete Schwierigkeiten ein. An sich bietet die Friedhofsverwaltung individuelle Beratungsführungen für Menschen an, die sich für ein Urnenbegräbnis entschieden haben. „Leider erfuhren wir in der Verwaltung des Riensberger Friedhofs kurz und knapp, dass solche Führungen wegen Corona zurzeit nicht stattfinden könnten und wir deshalb keine Möglichkeit hätten, ein Urnengrab auszusuchen“, berichtet Herdis Zernial.

Sonderlich viel Verständnis hatte das Ehepaar dafür nicht, die beiden fühlten sich abgewimmelt. Es keimte sogar der böse Verdacht, in Wahrheit ginge es nur darum, sich einer lästigen Arbeit zu entledigen. „Nun fragen wir uns: Ein Beratungsgang in frischer Luft mit Maske und Abstand soll auf dem Friedhof nicht möglich sein? Ja, wo und wann denn sonst?“

Nicht zwingend nötige Termine aufschieben

Aus allen Wolken fällt Kerstin Doty, Sprecherin des für Friedhöfe zuständigen Umweltbetriebs Bremen, als sie von der Problematik hört. Führungen seien keineswegs wegen Corona ausgesetzt, sagt sie. „Natürlich wollen wir niemanden zurückweisen.“ Erklären kann sie sich den Unmut des Ehepaars Zernial nur mit einem Missverständnis. Es sei wichtig, einen Termin zu vereinbaren. Die individuellen Führungen könnten schon mal anderthalb Stunden dauern, deshalb sei ein spontaner Rundgang nicht möglich.

Gleichwohl rät Doty dazu, sich in Geduld zu üben. Gerade jetzt im November, da das öffentliche Leben im Teillockdown weitgehend zur Ruhe gekommen ist. „Wenn ein Beratungstermin nicht unbedingt nötig ist, bitten wir, ihn aufzuschieben.“ Und zwar so lange, bis sich die Situation wieder entspannt hat. Der Hintergrund: „Angesichts der Pandemie wollen wir Kontakt nach Möglichkeit vermeiden, das Beratungsangebot aber aufrechterhalten.“

Das Ehepaar Zernial wollte sich aber nicht vertrösten lassen. Auch für jüngere Bekannte sei die eigene Vergänglichkeit angesichts von Corona ein Thema, sagt Herdis Zernial. Deshalb sieht sie ihren Fall nicht nur als persönliches Anliegen an, sondern als Fall von allgemeinem Interesse. Die Beharrlichkeit der Zernials hat sich jedenfalls ausgezahlt, nun haben die beiden Senioren doch noch einen Termin erhalten. „Jetzt bin ich ruhiger, da ich weiß, wir machen alles fertig“, sagt die frühere Fernsehmoderatorin.

Sogar ein Bestattungsinstitut hat das Ehepaar schon zur Hand. Wobei Peter und Herdis Zernial natürlich die Hoffnung hegen, die Leistung des Unternehmens so bald nicht in Anspruch nehmen zu müssen. „Wir sind sehr fidel“, sagt die 76-jährige Seniorin. „Und wir setzen darauf, dass uns Corona nicht erwischt.“