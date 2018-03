Ärger um die neuen Pläne fürs Ärztehaus am Klinikum Ost: Schon fast 20 Jahre ist der Bau eines Ärztehauses am Klinikum Bremen-Ost ein heiß diskutiertes Thema, noch im Mai 2017 drückte der Beirat mit einem parteiübergreifenden Beschluss aufs Tempo. Doch plötzlich sei von der Ursprungsplanung keine Rede mehr, schimpft Lothar Dräger, statt eines Ärztehauses solle eine Station für Wachkoma-Patienten entstehen.

Das ärgert den Mann, der als Mitglied des Freundesvereins Klinikum Ost und Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Kuhkamp in Osterholz kein Unbekannter ist. „Die Wachkoma-Station ist nicht das, was wir schon so lange fordern.“ Was ihn besonders aufbringt: dass von den Parteien kein Protest gegen die modifizierten Pläne zu hören sei. „Die tauchen alle ab, man lässt das Projekt sang- und klanglos dahinrieseln.“ Einfach tatenlos hinnehmen will Dräger das nicht. Als betroffener Bürger fordert er eine öffentliche Debatte über das Projekt. Denn: „Es geht um die Gesundheitsversorgung des Stadtteils.“

Den Unmut kann Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) nachvollziehen. „Zufrieden sind wir auch nicht“, sagt er. „Natürlich hätten wir gern ein Fachärztezentrum in Osterholz gehabt.“ Doch inzwischen hätten sich die Voraussetzungen geändert. „Was hilft es, wenn wir als Beirat damals einen Beschluss gefasst haben, der jetzt an der Wirklichkeit vorbeigeht?“ Irgendwelche Hoffnungen auf ein reines Ärztehaus mag er den Menschen nicht mehr machen, das Langzeit-Projekt ist in seinen Augen definitiv vom Tisch. „Wir müssen wohl leider zur Kenntnis nehmen, dass dieses Ärztehaus nicht mehr kommen wird.“

Bei der Gesundheit Nord (Geno) als Betreiber des Klinikums sieht man das ganz anders, die Entscheidungsträger können die Aufregung nicht verstehen und reagieren überrascht auf die Kritik. Der Standpunkt: Das Ärztehaus kommt, es soll auch so heißen. „Geplant ist, ein Ärztehaus mit verschiedenen Bereichen zu bauen“, sagt Geno-Sprecher Rolf Schlüter. Im Erdgeschoss sei Platz für ein Bistro und eine Apotheke, in der ersten Etage könnten niedergelassene Ärzte unterkommen, im oberen Stockwerk die Wachkoma-Station.

Sein Eindruck: „Es läuft alles richtig gut, wir befinden uns in einem eng abgestimmten Verfahren.“ An allen Klinikstandorten der Geno gebe es den Wunsch, die niedergelassenen Ärzte enger ans Krankenhaus zu binden. Politik und Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) seien in den Planungsprozess eingebunden, in Bremen gebe es einen Bedarf für die Versorgung von Lungen- und Wachkoma-Patienten.

Nicht ganz so locker sieht der Arzt Walther Kaldewey die Angelegenheit. Lange Jahre betrieb der Urologe eine eigene Praxis, als urologischer Konsil wirkte der 77-Jährige bis Ende vorigen Jahres in beratender Funktion am Klinikum Ost, im Freundesverein Klinikum Ost bekleidet er den Posten des zweiten Vorsitzenden. „Wir wähnten uns kurz vorm Zieleinlauf“, sagt er. Und dann plötzlich die Pläne für eine Wachkoma-Station von Tomislav Gmajnic als Geno-Geschäftsführer Finanzen. „Die kamen für uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel, wir fielen aus allen Wolken.“ Kritisch sieht er vor allem den Einstieg der Janßen Grundstücksgesellschaft als Privatinvestor. Damit drohe das lang gehegte Vorhaben zu einem reinen Investitionsobjekt zu werden. „Mit einem Ärztehaus hat das nichts zu tun.“

Für den geplatzten Traum eines reinen Ärztehauses will Beiratssprecher Haase nicht allein die Geno verantwortlich machen, die sich gegen das Ärztehaus als „Mischwarenladen“ ausgesprochen habe. Als gewichtigen Faktor führt Haase auch das geschwundene Interesse vonseiten der niedergelassenen Ärzte ins Feld. Auf Nachfrage von Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter hätten jene Mediziner, die vormals für das Ärztehaus gewesen seien, keinerlei Ambitionen mehr bekundet, in ein neues Ärztehaus einzuziehen. Die meisten von ihnen scheuten die hohen Mietkosten, ihre Praxen seien inzwischen ohnehin saniert. „Momentan bezweifle ich, dass sich ein Arzt findet, der bei den hohen Mietpreisen in ein Ärztehaus gehen würde.“ Ein Punkt, der auch Geno-Sprecher Schlüter zu denken gibt. „Im Ärztehaus werden die Mieten sicher höher sein als in irgendeinem Gebäude im Schweizer Viertel.“

Doch Bedarf für ein echtes Ärztehaus sieht Kaldewey weiterhin. „Ein Ärztehaus im Ortsteil würde auf jeden Fall Sinn machen“, sagt er. Zugleich warnt der Urologe davor, sich voreilig von Grundstücksteilen am vorgesehenen Bauplatz zu trennen. Es sei in höchstem Maße bedenklich, wenn die Geno aus Gründen des Schuldenabbaus das Grundstück filetierte. „Das sind Grundstücke, die niemals wieder zurückgeholt werden können.“ Kaldewey bangt nicht zuletzt um den Erhalt der Parkanlage in ihrem heutigen Zustand.

Dagegen wittert Dräger ein abgekartetes Spiel. Immerhin sei das Ärztehaus mal als „Leuchtturmprojekt“ für den gesamten Stadtteil bezeichnet worden, man habe sich von der Einrichtung eine „Trichterfunktion“ für das Klinikum Ost versprochen. Dass das nun plötzlich nicht mehr gelten soll, weckt Drägers Argwohn. Zumal jedes Klinikum in Bremen ein Ärztehaus habe, besonders beeindruckend findet er die Pläne für ein Ärztehaus beim Eingang des Klinikums Mitte. Sein böser Verdacht: Das Klinikum Ost solle womöglich früher oder später in ein Privatkrankenhaus umgewandelt werden. Für Dräger, der nicht nur gebürtiger Osterholzer ist, sondern auch noch im Klinikum Ost das Licht der Welt erblickte, eine wenig erbauliche Vision. „Im Interesse des Stadtteils wäre das sicherlich nicht.“