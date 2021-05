Sorgte an der Uni für Ärger: die Vernachlässigung von gendergerechter Sprache in prüfungsrelevanten Leistungen. (via www.imago-images.de)

Der Fall machte unlängst Schlagzeilen: An der Universität Kassel wurde ein Student mit Punktabzug bestraft, weil er in einer Arbeit keine gendergerechte Sprache verwendet hatte. Eine ähnliche Erfahrung hat auch Guillaume Luschei an der Universität Bremen gemacht. Der 20-jährige Student der Franko-Romanistik und Politikwissenschaften musste ein Referat auf Druck der Lehrkraft gendergemäß anpassen. Von einzelnen Lehrkräften werde die Verwendung gendergerechter Sprache als Bewertungskriterium aufgeführt, kritisiert Luschei. In den Erziehungswissenschaften haben solche Vorgaben den Konrektor für Lehre und Studium auf den Plan gerufen: Thomas Hoffmeister habe „mit Hilfe unserer Rechtsstelle interveniert“, sagt Unisprecher Kai Uwe Bohn. „Das heißt: Eine Notenverschlechterung bei Nichtverwendung gendergerechter Sprache gibt es an der Universität Bremen nicht.“

Als Orientierungshilfe für geschlechtergerechte Sprache an den Bremer Hochschulen dient ein Leitfaden, den das Land 2014 herausgebracht hat. Wer auch Kolleginnen, Mitarbeiterinnen oder Studentinnen etwas mitzuteilen habe, komme nicht umhin, einen lesbaren und zugleich gendersensibel formulierten Text zu verfassen, heißt es in dem 22-seitigen Papier. Weil Sprache aber keine starren Regeln vertrage, will der Genderleitfaden „keine unbedingt einzuhaltenden Vorschriften“ machen, sondern nur eine Vielzahl von Möglichkeiten aufzeigen, um alle Geschlechter zu adressieren.

Irgendwelche Sanktionen bei Vernachlässigung gut gemeinter Ratschläge sind auch an der Hochschule Bremen und der Jacobs University nicht vorgesehen. Dabei verfolgt die Hochschule einen dezidiert pädagogischen Ansatz. „Wir sensibilisieren und informieren Studierende für und über die Belange gendergerechter Sprache und generell für Fragen der Gender- und Diversity-Gerechtigkeit“, sagt Sprecher Ulrich Berlin. Man tue das aber wohlwollend und erkenne Lernprozesse an. In Gutachten würde auf Mängel beim Gendern zwar durchaus hingewiesen, aber nur „um Lernprozesse zu stützen“.

Geschlechtsneutral unterwegs mit Englisch

Auf der sicheren Seite sieht sich die englischsprachige Jacobs University. Der überwiegende Teil der wissenschaftlichen Arbeiten werde ohnehin auf Englisch verfasst und publiziert, sagt ihr Sprecher Heiko Lammers. Der Vorteil: Die englische Grammatik macht Gendern vielfach überflüssig. Als Beispiel nennt Lammers den Begriff des Lehrers oder der Lehrerin. Im Englischen heiße es geschlechtsneutral einfach nur „teacher“. Zustimmend äußert sich Tim Giesler, Unilektor in der Fremdsprachendidaktik Englisch. „Im Englischen gibt es meines Erachtens tatsächlich etwas einfachere Regelungen.“ Ansonsten akzeptiere er bei deutschsprachigen Arbeiten jede Duden-konforme Verwendung, also auch das generische Maskulinum.

Für einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch setzt sich an der Universität die Arbeitsstelle Chancengleichheit ein. „Gendergerechte Sprache ist an der Universität weit verbreitet und weitestgehend selbstverständlich“, sagt Uni-Konrektor Hoffmeister. Aus studentischer Perspektive kann Luschei das nur eingeschränkt bestätigen. Gendergerechte Sprache sei vor allem in den Sozial- und Geisteswissenschaften anzutreffen, weniger in anderen Fachbereichen.

Prinzipiell hat Luschei damit kein Problem, vielfach sei das Gendern sinnvoll. Den Lehramtsstudenten stört aber der „Dogmatismus und eine damit verbundene starke Selbstüberzeugung vieler Studierender und Lehrender“. In Seminaren und Vorlesungen habe er schon erlebt, dass Studierende von ihresgleichen „offensiv belehrt“ worden seien. „In einer meiner Vorlesungen wurde mein Professor, der sich klar gegen das Gendern aussprach, sogar gezielt von Studierenden angefeindet.“

Strikt gegen gegenderte Sprache in Haus- und Abschlussarbeiten spricht sich Paul-Theodor Pricop aus. Der 24-Jährige studiert Politik und Rechtswissenschaften an der Uni Bremen, zugleich ist er Landesvorsitzender des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS). „Es wäre unerträglich, wenn wegen eines solchen Aspekts die Note nach unten gezogen würde“, sagt Pricop. Wissenschaftliches Schreiben sei schwer genug, da brauche man nicht auch noch Gendersprache. Das sieht sein Kommilitone Luschei ähnlich. „Komplexe Texte werden durch Doppelungen von Artikeln und Pronomen noch komplexer“, sagt er.

Sprachgebrauch zu diktieren findet Luschei grundsätzlich falsch, warnt aber auch davor, gesellschaftliche und sprachliche Entwicklungen kategorisch abzulehnen. Insgesamt plädiert der 20-Jährige für einen „entspannteren Diskurs“ zur gendergerechten Sprache. Den dürfte sich inzwischen auch die Universität Kassel wünschen. Um größere Rechtssicherheit herzustellen, will die Uni jetzt ein externes Gutachten in Auftrag geben. Bis dahin wird Lehrenden empfohlen, den Genderaspekt bei der Bewertung von Prüfungen lieber außer Acht zu lassen.

Uni Kassel rudert zurück

Entzündet hatte sich der Genderstreit an der Universität Kassel laut „Hessisch Niedersächsischer Allgemeine“ um folgende Leitlinie auf der Website der Stabsstelle Gleichstellung der Hochschule: „Im Sinne der Lehrfreiheit steht es Lehrenden grundsätzlich frei, die Verwendung geschlechtergerechter Sprache als ein Kriterium bei der Bewertung von Prüfungsleistungen heranzuziehen.“ Konkret bedeutete das, Lehrende durften in Hausarbeiten eine schlechtere Note vergeben, wenn die Geschlechtsbezeichnungen nicht korrekt verwendet wurden. Ein Prozedere, das vorher angekündigt und begründet werden musste. Von dieser Leitlinie hat sich die Uni Kassel jetzt wieder verabschiedet, zumindest fürs Erste. Bis zur Klärung der Rechtslage würden die Hinweise zur Berücksichtigung gendergerechter Sprache als Bewertungskriterium in Klausuren, Seminar- und Hausarbeiten „vorerst“ offline geschaltet, teilte die Universität am 22. April mit.