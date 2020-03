Wer in die Innenstadt will, ist auch in Zeiten des Coronavirus oft auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. (Frank Thomas Koch)

Viele Busse und Bahnen sind am Mittwochmorgen sehr voll gewesen – trotz der Empfehlung, Kontakt zu anderen Menschen wegen des Infektionsrisikos durch das Coronavirus zu meiden. Das berichten mehrere Leserinnen und Leser dem WESER-KURIER und in den sozialen Netzwerken. „Der Mindestabstand konnte in der Bahn nicht eingehalten werden, teilweise gab es direkten Körperkontakt“, sagt Jana B., die anonym bleiben möchte, deren Name der Redaktion aber bekannt ist. „Dabei wird einem schon etwas mulmig“, sagt sie. Am Mittwochmorgen hat sie um kurz nach 6 Uhr die Linie 1 von Grolland Richtung Innenstadt genommen. Auch in der Bahnlinie N4 in Richtung City um kurz nach 6 Uhr seien alle Sitzplätze belegt gewesen, schreibt ein Leser aus Weyhe. Fahrgäste sollen auf den Stehplätzen dicht gedrängt beieinander gestanden haben.

Die BSAG hatte zu Mittwoch den Fahrplan auf einen abgeänderten Sonntagsfahrplan eingeschränkt und so die Taktung vieler Linien verringert. Auch bei der BSAG gingen dazu bis Mittwoch um 10 Uhr mehr als 50 Beschwerden ein, sagt BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer. Das Unternehmen wolle nun reagieren und ab Donnerstag in den Zeiten mit hohem Fahrgastaufkommen weitere Fahrzeuge einsetzen.

„Wir haben uns für den Sonntagsfahrplan entschieden, weil dieser gut kommuniziert ist“, sagt Meyer. Zudem fahren in den Kernzeiten von früh morgens bis nachmittags Busse und Bahnen in doppelter Taktung – also alle 30 statt 60 Minuten oder alle 15 statt 30 Minuten. Das Ziel sei einerseits, den Betrieb aufrecht zu erhalten und ein verlässliches Angebot für die Fahrgäste zu schaffen.

Andererseits soll aber auch das Personal geschont werden, um den öffentlichen Personennahverkehr auch mittel- und langfristig zu gewährleisten. Meyer bittet die betroffenen Fahrgäste um Entschuldigung und um Verständnis. Es gehe nicht um wirtschaftliche Gründe, sondern nur darum, die Stadt langfristig mobil zu halten. Bei der Entscheidung, den Fahrplan einzuschränken, habe die BSAG sich an den Pandemieplan der WHO gehalten, sagt Meyer. Außerdem habe man beobachtet, dass die Fahrgastzahlen von Bus und Bahn in den vergangenen Tagen in Bremen stark zurückgegangen seien.

Weitere Abnahme von Fahrgastzahlen erwartet

Laut Meyer ist es allerdings nicht möglich, dass in den Stoßzeiten jeder Fahrgast einen Sicherheitsabstand von zwei Metern zu einem anderen Fahrgast halten könnte. „Dann würden in eine Bahn nur noch 30 Leute passen und wir müssten sogar mehr Fahrzeuge einsetzen als gewöhnlich“, sagt Meyer. Er geht davon aus, dass in den nächsten Tagen die Fahrgastzahlen auch in den Morgenstunden weiter abnehmen. Dies hänge auch von tagesaktuellen Entscheidungen der Politik ab. Täglich, teilweise mehrmals, würden sich Entscheidungsträger der BSAG treffen, um die aktuelle Lage zu bewerten. An den Knotenpunkten würden Mitarbeiter den Verkehr beobachten, das Servicepersonal der gemeinsamen Telefon-Hotline mit dem Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (VBN) sei aufgestockt worden und auch nachts erreichbar.

Der Fahrgastverband Pro Bahn hingegen fordert, den öffentlichen Nah- und Fernverkehr in gewohnter Weise aufrecht zu erhalten. Menschen in systemrelevanten Berufen wie Ärzte und Polizisten würden durch länger dauernde Arbeitswege zusätzlich belastet, teilt der Verband mit.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfiehlt in ihren Verhaltensregeln, öffentliche Verkehrsmittel zu meiden und etwa auf das Fahrrad umzusteigen, das Auto zu nehmen oder zu Fuß zu gehen. Arbeitgeber können Angestellten laut Arbeitnehmerkammer jedoch nicht vorschreiben, auf welchem Weg sie zur Arbeit kommen sollen. „Der Arbeitgeber kann jedoch Anreize schaffen, indem er etwa kostenlose Parkplätze anbietet“, sagt Jörg Hendrik Hein, Pressereferent der Arbeitnehmerkammer Bremen.

Der Arbeitnehmer habe kein Recht auf eine Erstattung von Mehrkosten, wenn er auf ein anderes Verkehrsmittel ausweiche – wobei er dies natürlich mit dem Arbeitgeber verhandeln könne, sagt Hein. Sollte der öffentliche Personennahverkehr zusammenbrechen und nicht mehr gewährleistet sein, sei der Arbeitnehmer zudem für seinen Weg zur Arbeit selbst verantwortlich. Er müsse also ein anderes Verkehrsmittel organisieren oder eine Arbeit im Homeoffice mit dem Arbeitgeber absprechen.

Fahrradwerkstätten dürfen weiterhin öffnen

Wer schon zu den Radfahrern gehört, aber sein Rad überholen lassen möchte, hat dazu weiterhin die Gelegenheit: Fahrradwerkstätten dürfen laut der Behörde für Inneres weiterhin öffnen. Ob Geschäfte, die Fahrräder und Zubehör verkaufen, wegen der Empfehlung des BZgA weiterhin als Läden des täglichen Bedarfs eingestuft und geöffnet bleiben sollen, konnte eine Sprecherin der Behörde am Mittwochnachmittag noch nicht sagen – dies werde derzeit geklärt.

Wie es weitergeht, ist für viele Fahrradgeschäfte unklar: „Wir sagen unseren Kunden, das wir bis heute Abend geöffnet haben – dann sehen wir weiter“, sagt ein Mitarbeiter von Einrad, einem Fahrradladen in Schwachhausen. Wie in vielen Branchen gebe es derzeit deutlich weniger Kundschaft. Einrad ist sowohl Werkstatt als auch Geschäft – dies ließ sich nur schwer trennen, sagt der Mitarbeiter. Intern würden bereits jetzt viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen und im Zweifelsfall auch Kunden aus dem Laden herausgeschickt, wenn es zu eng werde. Der Laden informiert auf seiner Website Kunden über den aktuellen Stand.

Jana B. hat sich am Nachmittag mit der Bahn zurück auf den Heimweg gemacht. Es sei deutlich besser als am Morgen gewesen. Auch die nächsten Tage ist sie auf die Bahn angewiesen. Am Dienstag sei sie auch schon nach Hause gelaufen, weil sie keine Lust auf volle Bahnen hatte und das Wetter schön war. 45 Minuten habe sie für den Weg gebraucht. „Auf Dauer ist das auf jeden Fall keine Lösung“, sagt sie.

Zur Sache

So sieht der aktuelle Fahrplan aus

Wer wissen will, wann Busse und Bahnen fahren, der muss sich am Sonntagsfahrplan orientieren: Er ist die Grundlage für den Sonderfahrplan, der derzeit gilt. Wenn im Sonntagsfahrplan steht, dass eine Bahn um 8.10 Uhr an einer Haltestelle abfahren soll, dann tut sie das auch, wenn es keine Verspätung gibt, sagt ein Sprecher der BSAG.

Im Sonderfahrplan ist die Taktung der Fahrten aus dem Sonntagsfahrplan in den Kernzeiten von frühmorgens bis nachmittags verdoppelt. Das heißt: Fährt ein Bus gewöhnlich alle 60 Minuten am Sonntag, tut er dies nun alle 30 Minuten – also beispielsweise stündlich um 13 nach und zusätzlich um 43 nach. Auf den Buslinien 25, 29, 63 und 69 werden zudem in den Stoßzeiten weitere Fahrzeuge zusätzlich zur doppelten Taktung eingesetzt. Auch bei den Bahnlinien 1, 4 und 6 sollen nach Bedarf kurzfristig weitere Fahrzeuge, falls möglich, eingesetzt werden.

Außerdem empfiehlt der BSAG-Sprecher, möglichst zeitnah den Fahrplan noch einmal zu prüfen. Änderungen würden online erst ab morgens angezeigt. Wer also am Vorabend in die Fahrplan-App schaut, der sehe manche Fahrten noch nicht. Der elektronische Fahrplan soll künftig schneller aktualisiert werden, daran werde gearbeitet. Zudem sollen die Aushangfahrpläne an den Haltestellen erneuert werden, sobald sich ein stabiler Betrieb eingestellt hat. Der Sonderfahrplan mit allen Unregelmäßigkeiten ist auf der Website der BSAG unter www.bsag.de zu sehen, Fahrgäste können sich zudem rund um die Uhr unter Telefon 59 60 59 informieren.