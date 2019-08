Dietmar Strehl soll neuer Finanzsenator werden. Nächste Woche wird er aller Voraussicht nach gewählt und vereidigt. (Frank Thomas Koch)

Dietmar Strehl: Ich räume mein Büro auf und nutze die Chance, alles zu bereinigen, was in den vergangenen Jahren in den Schränken abgelegt wurde. Natürlich wird meine Aufgabe als Senator, sofern ich gewählt werde, eine völlig andere sein als die eines Staatsrats, auch darauf bereite ich mich vor.

Man muss sich bewusst sein, dass man die Rolle wechselt: Ein Staatsrat versucht vor allem, in akuten Fällen mit den Kollegen der anderen Ressorts Lösungen zu finden. Von einem Senator wird insbesondere erwartet, nach vorne zu gucken und Strategien zu entwickeln. Außerdem kommt die Arbeit auf Bundesebene hinzu.

Das stimmt. Wir hätten gerne früher damit begonnen, aber das war wegen der Wahl im Mai nicht möglich. Die Koalition besteht aus drei Partnern und zum Teil aus neu zugeschnittenen Ressorts. Alle Häuser müssen die Chance haben, sich so weit zu sortieren, dass sie ihren Bedarf einschätzen und einbringen können.

Mehr zum Thema Letzte Senatorenposten geklärt Strehl wird neuer Finanzsenator in Bremen Parallel zum Rückzug Carsten Sielings klären sich weitere Personalien. Finanzstaatsrat Dietmar ... mehr »

Ich vermute, dass der Haushalt für 2020/2021 erst nach der Sommerpause im nächsten Jahr vorliegt. Bis dahin wird es recht strenge Regeln geben. Neue Investitionsmaßnahmen sind nur schwierig zu beginnen, von Zuwendungen wird nur ein Teil ausbezahlt. Für die Ressorts ist das von Nachteil, weil sie wenig Neues anstoßen können. Für die Haushaltsführung ist es von Vorteil, weil der Finanzrahmen voraussichtlich nicht ausgeschöpft wird. Es ist aber nicht unser Ziel, auf diese Art zu sparen. Das ergibt sich aus den Regeln für die sogenannte haushaltslose Zeit.

Vor dem Hintergrund der Steuermehreinnahmen und der geringen Zinshöhe sind bundesweit die Begehrlichkeiten gewachsen. Wahlkampfzeiten kommen immer teuer. Wir müssen zusehen, wie wir jetzt das Mögliche vom Wünschenswerten unterscheiden. Die Projekte und Vorstellungen im Koalitionsvertrag stehen sämtlich und ausdrücklich unter einem Finanzierungsvorbehalt. Wir haben vereinbart, uns an die gemeinsame Prioritätenliste zu halten, an der die Bürger die Politik der Regierung erkennen können, und zu schauen, was sonst noch möglich ist. Es wird meine Aufgabe sein, das zu moderieren. Am Ende müssen alle gemeinsam den gesetzten Rahmen ausfüllen.

Mehr zum Thema Kommentar über Bremens neuen Senat Maßhalten als Stresstest Ob der nächste Senat sein Versprechen einlöst, sich als Reformbündnis hervorzutun, hängt maßgeblich ... mehr »

Das steht, glaube ich, bei Finanzsenatoren im Dienstvertrag. Ich war lange Schatzmeister bei den Grünen auf Bundesebene, da habe ich gelernt, wie man Geld transparent und fair verteilt und auch mal Nein sagt, ohne dass sich jeder gleich auf den Schlips getreten fühlt. Ärger wird es geben, das ist mir ganz klar. Das schreckt mich nicht.

Diese Zahl kann ich nicht bestätigen, aber es handelt sich um eine enorme Summe, die wir nicht aufbringen können. Wir werden Kompromisse finden müssen. Ein Beispiel: Es gibt den Wunsch nach einem kostenfreien ÖPNV. Das würde eine dreistellige Millionensumme kosten. In jedem Fall wollen wir die Fahrpreise attraktiver gestalten. Eine ergebnisoffene Prüfung darüber, was möglich ist, wurde vereinbart.

Das ist richtig, schon im vergangenen Jahr fielen bei den Steuerschätzungen die Zuwachsraten niedriger aus. Die nächste Schätzung liegt im November vor, einen Monat nach dem Brexit. Es wird nicht einfacher werden.

Mehr zum Thema Bremens neue Landesregierung Verteilung der Senatsposten steht Rot-Grün-Rot hat sich auf den Zuschnitt und die Verteilung der Senatsressorts geeinigt. Wichtigste ... mehr »

Ich verfolge natürlich die Diskussion um die Schuldenbremse, die ihren Höhepunkt vermutlich noch nicht einmal erreicht hat. Angesichts des hohen Schuldenstands in Bremen kann ich nicht vertreten, dass sie gelockert wird und sich der Schuldenstand erhöht. Wir werden ihn in den nächsten 40, 50 Jahren trotz Tilgung nicht massiv abtragen können. Es ist nicht opportun, die Schuldenbremse vor diesem Hintergrund aufzuweichen, zumal das verfassungsrechtlich schwierig werden dürfte.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat dazu eine klare Meinung. Er hält an der Schuldenbremse fest, so wie sie ist. Was man in der Debatte nicht außer Acht lassen darf, dass die Schuldenbremse auch Steuersenkungen bremst, die gerne in Aussicht gestellt werden, um Wahlen zu gewinnen. Dem Einhalt zu gebieten, finde ich richtig.

Wir können auf ein Investitionsvolumen von fast 600 Millionen Euro pro Jahr zurückgreifen, damit ist schon eine ganze Menge möglich. Wir können nicht alles machen, aber vieles. Die größten Anstrengungen werden wir im Bereich Bildung unternehmen. Darin sind sich alle einig. Dabei müssen wir uns allerdings nicht nur über die Finanzierung Gedanken machen, sondern auch über die Umsetzung. Wir brauchen Hilfe, um Neubauten überhaupt stemmen zu können. Deshalb prüfen wir, das Know-how und die entsprechenden Kapazitäten der Gewoba und der Brebau als Bauherren zu nutzen.

Mehr zum Thema Grüne stimmen für Koalitionsvertrag Ohne Gegenstimme Breite Zustimmung bei den Grünen für den Koalitionsvertrag: Ohne Gegenstimme segnete die ... mehr »

Das ist bestimmt nicht einfach. Es ist bedauerlich, dass in der Vergangenheit Bemühungen dieses Ressorts weniger Beachtung gefunden haben, als sie verdient hätten. Das Bürgertelefon ist entstanden, die Digitalisierung der Verwaltung wird in einer Weise vorangetrieben wie nur in wenigen anderen Bundesländern. Beim fairen Einkauf ist Bremen weit vorne. Auch das werde ich fortsetzen. Aber es bricht schon eine neue Zeit an, allein wegen der Dreierkonstellation im Senat, was nicht ganz einfach werden wird. Ich werde auch nicht Bürgermeister sein, wie Karoline Linnert es ist. Am Herzen liegt mir, dass wir in den nächsten Jahren beweisen können, dass wir mehr für den Klimaschutz tun sowie etwas gegen Kinderarmut und gegen die Arbeitslosigkeit von alleinerziehenden Frauen unternehmen.

Auch vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen ist es mir wichtiger, den Sanierungsstau anzugehen, statt mehr zu tilgen.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Dietmar Strehl

wird aller Voraussicht nach am 15. August von einer Mehrheit der Abgeordneten der Bürgerschaft zum Finanzsenator gewählt und vereidigt. Der Betriebswirt ist Grünen-Mitglied und seit 2011 Finanzstaatsrat. Von 1996 bis 2011 war er Bundesschatzmeister der Grünen.