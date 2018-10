(Inga Kjer / dpa)

Dieses Problem kennt wohl so ziemlich jeder. Ganz plötzlich ist die Verbindung weg. Es gibt beim Telefonieren kein Netz mehr. Beim Handy-Empfang in Niedersachsen gibt es einer Umfrage zufolge deutliche Diskrepanzen zwischen den Angaben der Mobilfunkbetreiber und den realen Bedingungen vor Ort. Wie ist die Situation in Bremen und im Umland? Ärgern Sie sich über Funklöcher?