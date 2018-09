Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung fehlen in Deutschland etwa 10 000 Ärzte. (Patrick Pleul)

Neulich gab es einen Bericht über digitale Ärztevermittlung, der mich sehr geärgert hat. Ein Start-up Unternehmen in Oldenburg hat eine neue Online-Plattform entwickelt, mit der Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal aus dem Ausland besser nach Deutschland vermittelt werden können. Ich habe nichts dagegen, dass Deutsche von Ausländern behandelt werden, ganz und gar nicht. Aber ich bin sehr dagegen, dass man Ländern, in denen die ärztliche Versorgung oft bei weitem nicht so gut ist wie bei uns, Ärztinnen und Ärzte abspenstig macht, und dass man es ihnen noch erleichtert, den Weg zu uns zu finden.

Wie in dem Bericht zu lesen war, stammen die meisten ausländischen Ärzte bei uns aus Rumänien, Syrien und Griechenland sowie Österreich. Es wird wohl niemand behaupten, dass Rumänien, Syrien oder Griechenland zu viele Ärzte hätten. Auch in Deutschland fehlen jede Menge Ärzte. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind es etwa 10 000. Aber darf man sie deshalb anderen wegfischen?Die Gesundheitsversorgung gerade in vielen osteuropäischen Ländern ist desolat, darf man das schamlos ausnutzen? Ich finde, man darf das nicht. Das ist reiner Egoismus, man nimmt anderen das hoch qualifizierte Personal weg, das dort dringend gebraucht wird.

Um in Deutschland praktizieren zu können, müssen die Interessenten viele Hürden überwinden. Die erste Hürde ist die Sprache. Da müssen Deutsch- und Fachsprachenkenntnisse nachgewiesen werden, aber auch Fachprüfungen absolviert, Visa und Berufszulassung vorgelegt werden. Den-noch steigen die Zahlen seit Jahren. Die Schwierigkeiten bei der Zulassung kommen zwar meiner Intention entgegen, aber die Hindernisse zu vergrößern, wäre der völlig falsche Weg. Denn das würde dann auch die treffen, die zwar lieber in ihrem eigenen Land Menschen behandeln und heilen würden, dies aber wegen Krieg oder Verfolgung nicht können oder dürfen. Denen sollten Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.

Man sollte alle Anstrengungen unternehmen, um in Deutschland mehr Medizinerinnen und Mediziner auszubilden und ein Anreizsystem schaffen, dass auch Ärzte in weniger attraktive Regionen und Institutionen gehen lässt. Das kostet Geld, aber wir können und müssen es uns leisten. Von daher stehe ich auch auf der Seite derer, die sich für ein Medizinstudium in Bremen einsetzen, falls es denn finanzierbar ist.

Ich weiß, dass es auch das umgekehrte Problem gibt: Dass deutsche Mediziner beispielsweise nach Norwegen oder in die Schweiz auswandern, weil sie dort höher bezahlt werden und bessere Arbeitsbedingungen vorfinden. Das legitimiert aber nicht unser Abwerbeverhalten, sondern ist ein Grund mehr, hier für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, insbesondere in den Krankenhäusern zu sorgen. Dasselbe gilt übrigens auch für das Assistenz- und Pflegepersonal. Davon haben wir viel zu wenig in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Auch hier dürfen wir nicht abwerben, sondern müssen die Ausbildung erheblich ausweiten sowie die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung verbessern.

