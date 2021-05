Neben den Impfzentren wird seit einem Monat auch in Arztpraxen gegen Covid-19 geimpft. (Arne Dedert/dpa)

Seit einem Monat wird auch in den Arztpraxen gegen Corona geimpft. Zum Einsatz kommen die Vakzine der Hersteller Biontech und Astra-Zeneca. Geliefert werden sie in Ampullen, aus denen die Impfdosen aufgezogen werden. Jedes der kleinen Glasfläschchen des Präparats Comirnaty von Biontech reicht demnach mindestens für sechs Corona-Impfungen aus, das ist vom Hersteller zugesichert. Aus den Ampullen des Astra-Zeneca-Vakzins Vaxzevria können wenigstens zehn Dosen entnommen werden. Die Hersteller füllen etwas mehr Impfstoff in die Fläschchen ab, mit der Folge, dass in vielen Fällen eine zusätzliche Dosis aufgezogen werden kann. Warum den Rest verschwenden, wenn dadurch weitere Personen geimpft werden können? Aber: Ist das erlaubt? Drohen Ärztinnen und Ärzten, die jeweils eine Dosis mehr als zugelassen aufziehen, rechtliche Konsequenzen?

„Diese Fragen haben auch in Bremen viele Ärzte umgetrieben. Nach dem Impfstart nach Ostern haben uns haufenweise Anrufe aus den Praxen erreicht. Die Ärztinnen und Ärzte wollten Klarheit, was die Rechtslage betrifft“, sagt Christoph Fox, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen (KVHB). Deutschlandweit habe Verunsicherung in den Praxen geherrscht. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Berlin habe sich mit den drängenden Fragen an das Bundesgesundheitsministerium gewandt und um schnelle Klärung gebeten.

Am 23. April hat das Ministerium klargestellt, dass „eine Entnahme zusätzlicher Dosen aus Mehrdosenbehältnissen (Vial), zum Beispiel sieben Dosen statt sechs bei Biontech und elf statt zehn bei Astra-Zeneca, unter bestimmten Voraussetzungen möglich und rechtlich zulässig sei“, wie es in der entsprechenden Mitteilung heißt. Es erfordere jedoch vonseiten der Anwender eine besondere Umsicht und Sorgfalt. Grundsätzlich liege das korrekte Aufziehen der Spitzen in der Verantwortung des Arztes.

Impfzubehör wird an die Praxen mitgeliefert

Für die Entnahme zusätzlicher Impfdosen sind dem Ministerium zufolge besondere Spritze-/Kanülen-Kombinationen mit sogenanntem geringem Totvolumen erforderlich – beziehungsweise im Falle von Biontech bereits für die Entnahme einer sechsten Dosis vorgesehen. Das Impfzubehör werde über den Großhandel durch die Apotheken zusammen mit dem Impfstoff an die Praxen geliefert.

Auch in den Impfzentren wird von der Möglichkeit, zusätzliche Dosen aus den Impfampullen mit dem entsprechenden Besteck zu gewinnen, Gebrauch gemacht. „Wenn dies möglich ist, spricht nichts dagegen, das ist zugelassen“, sagt der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Lukas Fuhrmann.

Das bestätigt auch der Fachanwalt für Medizinrecht und Lehrbeauftragte für Arzneimittelrecht an der Universität Bremen, Ingo Schneider. „Es gibt kein Haftungs- oder Zulassungsproblem, wenn zusätzliche Dosen aus den Impfampullen entnommen werden können. Ärztinnen und Ärzte müssen sich deswegen keine Sorgen machen. Es handelt sich auch nicht um einen sogenannten Off-Label-Use, der gesondert beantragt werden müsste.“ Für die Hersteller sei festgelegt, dass die entsprechende Mindestmenge entnommen werden könne. „Was darüber hinaus noch an zusätzlichen Dosen genutzt werden kann, bewegt sich innerhalb der Zulassung“, betont Schneider, der auch Justiziar des Bremer Apothekerverbands ist. Eine Ärztin aus Bayern hatte sich vor Kurzem an den Arzneimittelrecht-Experten mit der Frage nach einer Einschätzung gewandt. „Die Antwort ist ganz klar: Es gibt keine rechtliche Grauzone.“

Bereits zu Beginn der Impfkampagne hatte diese Frage die Apothekerinnen und Apotheker in den Impfzentren umgetrieben, als es um eine damals noch zusätzliche sechste Dosis aus Biontech-Ampullen ging.