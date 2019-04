Warnstreik der Klinik-Ärzte am Klinikum Mitte. (Karsten Klama)

Fünf Prozent mehr Gehalt, weniger Bereitschaftsdienste, eine verlässliche Dienstplanung und die Einführung einer manipulationsfreien Arbeitszeiterfassung: Dafür haben am Mittwoch Ärztinnen und Ärzte kommunaler Krankenhäuser vor dem Klinikum Mitte demonstriert. In Bremen gibt es vier kommunale Häuser, die alle zum Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) gehören. Zu dem bundesweiten Warnstreik hatte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund aufgerufen, Anlass waren die Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Zu dem Warnstreik waren auch Mediziner im öffentlichen Gesundheitsdienst, etwa an Gesundheitsämtern, aufgerufen.