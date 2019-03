Arzt und Schlagzeuger Christoph Engelke mit dem neuen Barnstormer-Album "The List". (Björn Hake)

Im Medizinstudium in Göttingen haben sie sich kennengelernt, als Freundeskreis sind sie gemeinsam auf Konzerte gegangen – Independent, gitarrenorientierte Musik. Die geteilte Leidenschaft hat sie dann zu der Idee inspiriert, eine eigene Band zu gründen. „Dabei konnte nur einer von uns ein Instrument spielen“, sagt Christoph Engelke. Auch er habe damals kein Instrument beherrscht. „Dann habe ich mir ein Schlagzeug gekauft und geübt.“

Damals war Engelke 25 Jahre alt, heute ist er 54. Die Band gibt es seit mittlerweile 29 Jahren: Christoph Engelke (Schlagzeug, Gesang), Jürgen Böke (Gitarre, Gesang), Stefan Scholz (Gitarre, Gesang) und Michael Daum (Bass, Gesang) spielen als „Barnstormer“ immer noch regelmäßig Konzerte und haben erst kürzlich ihr viertes Album namens „The List“ produziert. Zwischenzeitlich sind sie unter anderem Namen aufgetreten, haben schnellere Musik gemacht. „Mit dem Alter sind wir aber etwas ruhiger geworden.“

Der Musikgeschmack und Einfluss der Musiker seien die Genres Americana und Independent. Der Musik höre man außerdem ihre Vorliebe für Neil Young an. „Bei ihm waren wir auch gemeinsam mehrfach auf Konzerten.“ Weitere Einflüsse sind die US-amerikanische Alternative-Rock-Band „Cracker“ oder die Rockband „Green on Red“.

In den ersten Studienjahren haben sie mehrfach die Woche geprobt, das war später nicht mehr möglich. „Einer nach dem anderen ist weggezogen. Wir haben uns aber trotzdem vorgenommen, weiterhin zu proben und zu spielen. Wenn auch mit weniger Arbeitseinsatz.“

Mittlerweile betreibt Engelke mit zwei weiteren Ärzten eine Praxis im Künstlerdorf Fischerhude, Scholz praktiziert als internistischer Hausarzt in Osnabrück, Böke ist Allgemeinmediziner in Holzminden und Daum arbeitet in der Unfallchirurgie am Klinikum Oldenburg-Kreyenbrück.

Wenn die Musiker und Ärzte heute proben, treffen sie sich in Osnabrück. „Allerdings proben wir nur alle sechs bis acht Wochen“, sagt Engelke. „Weil wir aber schon viele Jahre gemeinsam Musik gemacht haben, reicht das.“ Er selbst übe nur selten, bereite sich höchstens auf Konzerte vor. „Ich spiele Schlagzeug nur für die Band.“ Für ihn und seine Mitmusiker ist „Barnstormer“ eine Möglichkeit, die Freundschaft aufrecht zu erhalten. „Wenn wir uns treffen, reden wir auch nicht über die Medizin, sondern über Musik.“ Konzerte geben Engelke und seine Mitmusiker, um gemeinsam Spaß mit dem Publikum zu haben. „Wir wollen damit kein Geld verdienen, nur unseren Zuhörern einen schönen Abend machen – darauf kommt es doch an.“ Was das Ziel der Band ist? „Solange es geht mit meinen Freunden Musik machen“, sagt Engelke.

Weitere Informationen

„Barnstormer“ spielt diesen Freitag um 20 Uhr im Keller des asiatischen Restaurants Jaya, Konsul-Smidt-Straße 8. Der Eintritt ist frei.