Die beiden Projektleiter des Bauvorhabens „Ärztehaus St. Jürgen Straße“ Stefan Hengstermann (links, Johann Bunte-Gruppe) und Klaus Unverzagt (Specht-Gruppe). (Frank Thomas Koch)

82.000 Klinkersteine, 370 Fenster, Säulen und ein großer Schriftzug bestimmen das Erscheinungsbild des Gebäudes. „Ärztehaus Sankt-Jürgen-Straße 1a“ steht in Großbuchstaben an der Hausfront. Die ersten Mieter in dem fünfgeschossigen Bauwerk am Klinikum Bremen-Mitte empfangen bereits Kunden, andere richten ihre Räume ein. „Wir sind zu 82 Prozent ausgelastet“, sagt Klaus Unverzagt, Projektleiter der Specht-Gruppe. Gemeinsam mit der Johann Bunte-Gruppe aus Papenburg hat das Bremer Immobilienunternehmen das Gebäude entwickelt und gebaut. Es ist das erste Bauwerk, das in dem neuen Hulsberg-Viertel fertiggestellt wurde. 15 Monate hat es nach der Grundsteinlegung gedauert. „Trotz der Corona-Pandemie sind wir im Plan“, so Unverzagt.

Ein bisschen unscheinbar stehen vor dem Ärztehaus drei graue Container. Sie beherbergen ein sogenanntes Unterflur-Müllsystem für die Mieter. Papier, Gelber Sack und Restmüll werden durch einen oberirdischen Einwurf in unterirdische Behälter mit einem Fassungsvolumen von drei bis fünf Kubikmeter geworfen und gesammelt. „Dieses moderne System gibt es nur zwei Mal in Bremen“, sagt Unverzagt.

Von der Apotheke bis zur Bäckerei

Wer durch den zentralen Eingang den breiten Flur betritt, erhält Zugang zu den Geschäften und Fahrstühlen, die zu den Praxen in den Obergeschossen führen. Im Erdgeschoss sind alle Einheiten vermietet. In der Apotheke Fischbach wird ein automatisches Medikamentenlager eingerichtet. Durch das Kommissioniersystem sollen die Mitarbeiter entsprechende Medikamente und Materialien schneller erhalten, das Ein- und Auslagern der Medizinprodukte wird vereinfacht. Im Sanitätshaus Butschek wie auch beim Hörgeräteakustiker Volkersen räumen die Angestellten die Regale ein und bereiten die Empfangstresen für die ersten Kunden vor. Alle stehen in den Startlöchern, damit es nach und nach losgehen kann. In der Bäckerei und Konditorei Müller Egerer steht die Inneneinrichtung ebenfalls fast komplett – Brot, Brötchen und Kaffee gibt es bislang aber nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der zweiten Filiale des Backhauses. Laut Projektleiter Unverzagt will das familiengeführte Unternehmen beide Läden weiterhin betreiben.

In den vier Obergeschossen haben sich verschiedene Arztpraxen angesiedelt. Darunter sind eine internistische Hausarztpraxis, eine Gemeinschaftspraxis für Endokrinologie und Augenheilkunde sowie Praxen für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, für Neurologie und Humangenetik, für Pränatalmedizin, für Physiotherapie und für Kinderkardiologie und Sportmedizin.

Hinter dieser Fotowand wird das automatische Medikamentenlager der Apotheke im Erdgeschoss eingerichtet. (Frank Thomas Koch)

In ein paar Räumen der ersten und zweiten Etage hängen noch die Kabel von den Wänden, in einer Einheit fehlen noch der Fußboden und die genaue Aufteilung der Wände. „Das Lego-Baukastensystem ist die Grundidee hinter diesem Funktionalbau“, sagt Stefan Hengstermann, Projektleiter seitens der Entwickler der Johann Bunte Bauunternehmung. Durch dieses System könne jede Einheit, jede Praxis individuell geplant und eingerichtet werden. „Von der Größe der Räume, den Wänden bis zur Steckdose haben wir alles gemeinsam mit den Mietern geplant“, so Hengstermann. Das Gebäude besitzt laut den Bauherren eine Gesamt-Mietfläche von 4262 Quadratmetern. Räume im Keller und ein großer, isolierter Fahrradabstellraum kommen hinzu.

Tonnenschwere MRT-Röhren erfolgreich platziert

Ganz oben ist so gut wie alles fertig: Die radiologisch-nuklearmedizinische Praxis des Zentrums für Moderne Diagnostik (Zemodi) hat sich auf der kompletten Etage ausgebreitet. Mit Absicht, denn drei tonnenschwere Magnetresonanztomografen mussten in die Räume gehoben werden. Wäre dies in einem der mittleren Geschosse der Fall gewesen, hätte ein Teil der Außenwand entfernt werden müssen, um die kolossartigen medizinischen Geräte an ihrem Platz zu positionieren, so Unverzagt. Die Bauherren hatten aber eine bessere Idee: Durch genau angepasste Schächte im Dach platzierte ein Kran die schweren MRT-Röhren punktgenau an ihren Ort. Die Öffnungen wurden dann durch große Betonplatten verschlossen. Drei Tomografen sind in der radiologischen Einrichtung im Betrieb. Zwei weitere Räume sind ebenfalls für MRTs vorgesehen, falls sich die Praxis in Zukunft vergrößern will.

Einer von drei tonnenschweren Magnetresonanztomographen im Obergeschoss. (Frank Thomas Koch)

In der ersten, zweiten und dritten Etage gebe es derzeit noch Leerstandflächen, die zwischen 160 und 400 Quadratmetern groß seien, sagt Hengstermann. Sein Pendant Unverzagt ergänzt: „Wir führen aber bereits mit weiteren Interessenten Verhandlungen.“

Im August 2018 waren die Bauarbeiten für das Ärztehaus gestartet, nachdem die Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) für das neue Hulsberg-Quartier ein altes Gebäude abgerissen und die Fläche mit 1889 Quadratmetern verkauft hatte. Rund 20 Millionen Euro haben die beiden Unternehmen investiert, um ein Bindeglied zwischen dem Quartier und dem Klinikum zu schaffen. Aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse und hoher Grundwasserstände mussten der Bodenaushub und das Kellergeschoss mit einer Spundwand und einem Spezialverfahren für die Wasserhaltung errichtet werden. Die Specht-Gruppe entwickelt auf dem Gelände zudem mit drei weiteren Bremer Firmen das in der Nachbarschaft befindliche St.-Jürgen-Quartier.