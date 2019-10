Zu den Aufgaben des Gesundheitsamtes gehören auch Hygiene­kontrollen in Krankenhäusern. (Armin Weigel /dpa)

Der Bericht des Gesundheitsamtes für 2017 und 2018 offenbart mehr als deutlich: In fast allen Bereichen war die Arbeit in der Behörde von massiver Personalnot geprägt. „Eine Reihe von Aufgaben konnten nur noch eingeschränkt wahrgenommen werden“, beschrieb Amtsleiter Folke Becker am Dienstag in der Gesundheitsdeputation die Folgen. Mit der Infektionsepidemiologie sei ein Kernbereich besonders betroffen gewesen: Diese Abteilung ist unter anderem für Hygiene­kontrollen in medizinischen Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen zuständig.

Beispiele aus dem Bericht: Statt eines Solls von 20 Hygienebegehungen in Altenpflegeeinrichtungen, konnten im vergangenen Jahr nur sechs Heime kontrolliert werden. Dialyseeinrichtungen wurden 2018 gar nicht kontrolliert (Soll: drei), bei Praxen für ambulantes Operieren fällt das Verhältnis zwischen Ist (eine) und Soll (65) noch deutlicher aus. In den Kliniken fand ein sogenanntes Hygiene-Audit statt (Soll: sechs), dafür gab es im vergangenen Jahr neun unangekündigte und anlassbezogene Klinikbegehungen.

Die Deputierten bezeichneten die Bilanz der Personalnot als „erschreckend“ und „drastisch“. Amtsleiter Becker berichtete zwar von einer „sukzessiven Entspannung, weil vakante Stellen unter anderem durch Weiterbildungen besetzt werden konnten“. Die Lage bleibe aber schwierig, weil es in anderen Bereichen nach wie vor unbesetzte Stellen gebe. Ein Grund für die Probleme und die Personalfluktuation sei die Bezahlung im öffentlichen Gesundheitsdienst. In Brandbriefen an die vorherige Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) hatten Mitarbeiter mehrfach gegen die Personalnot im Gesundheitsamt protestiert.

Seit April neun von 14 offenen Stellen besetzt

Silke Stroth, Staatsrätin in der Gesundheitsbehörde: „Ärzte erhalten inzwischen eine tarifliche Zulage, diese flächendeckend auf alle Beschäftigten auszuweiten, ist aber nicht möglich.“ Aktuell seien im Gesundheitsamt von 14 offenen Stellen seit April neun besetzt. Die Staatsrätin kündigte eine Imagekampagne für das kommende Jahr an: „Wir wollen einen Ärzte-Pool aufbauen, der sich auf alle Bereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes bezieht, neben dem Gesundheitsamt auch auf die JVA oder die Polizei.“ Mediziner sollen zwischen den Bereichen wechseln können, dies soll den öffentlichen Gesundheitsdienst attraktiver machen.

Neue Pläne gibt es auch für die sogenannte qualifizierte Leichenschau: Die Gesundheitsbehörde und das Institut für Rechtsmedizin (IRM) am Klinikum Mitte empfehlen, dieses Verfahren im kommenden Jahr auszuweiten. Bremen hat vor zwei Jahren als erstes und bislang einziges Bundesland die qualifizierte Leichenschau eingeführt. Ziel ist, unklare Todesfälle, fehlerhaft ausgestellte Totenscheine und Tötungsdelikte besser aufklären zu können. In der Praxis bedeutet dies: Zusätzlich zum Haus- oder Notarzt, der den Tod feststellt und vorläufig bescheinigt, wird jeder Verstorbene in Bremen von einem Rechtsmediziner äußerlich untersucht. Zwischen dem 15. September 2017 und dem 31. Mai 2019 gab es laut Behörde 12.692 qualifizierte Leichenschauen in Bremen, ein Tötungsdelikt wurde nicht aufgedeckt.

„Die qualifizierte Leichenschau hat sich bewährt, sie ist in dieser Form aber ein Kompromiss gewesen“, so Götz. Denn: Das aktuelle Verfahren stoße hinsichtlich einer Aufdeckung von Tötungsdelikten und einer Verbesserung der Todesursachenstatistik an seine Grenzen. Für eine bessere Beurteilung der Todesumstände und der Auswertung von Spuren solle deshalb geprüft werden, ob Verstorbene künftig grundsätzlich am Auffinde- oder Sterbeort untersucht werden. Auf Anraten des Innenressorts und der Polizei solle auch eine höhere Rate an Obduktionen und toxikologischen Untersuchungen angestrebt werden.

Eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe soll noch in diesem Jahr eingerichtet werden. Allerdings bedeute eine Erweiterung auch zusätzliche Kosten durch mehr ärztliches Personal im IRM. Die Gebühren für die qualifizierte Leichenschau müssen Angehörige zahlen, sie liegen derzeit inklusive der Kosten für die Todesfeststellung bei etwa 230 Euro. Auch diese Gebühren würden voraussichtlich ­steigen.