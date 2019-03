SPD-Politikerin Steffi Dehne möchte Ärzte dazu bewegen, sich vermehrt in Stadtteilen mit sozialen Brennpunkten niederzulassen. (Patrick Seeger/dpa)

Ärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung (KV) greifen den Vorschlag der SPD-Gesundheitspolitikerin Steffi Dehne auf, Praxen in Stadtteilen mit sozialen Brennpunkten gezielt zu unterstützen und dadurch auch die Bereitschaft von Medizinern zu fördern, sich in solchen Quartieren niederzulassen. „Strukturpolitik ist die beste Waffe gegen Ärztemangel“, bringt es KV-Vorstandschef Jörg Hermann in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Organisationen auf den Punkt.

Steffi Dehne hatte im WESER-KURIER angeregt, die Arbeit niedergelassener Ärzte in ärmeren Stadtteilen mit einer geeigneten Infrastruktur zu erleichtern. So könnten etwa Sozialarbeiter oder Dolmetscher die Ärzte im Alltag unterstützen. Bei der Finanzierung sind aus Dehnes Sicht sowohl die öffentliche Hand als auch die Krankenkassen gefragt. Anerkannte Träger der Sozialarbeit könnten Know-how beisteuern.

Ärztekammer und KV bieten sich nun als Partner an. „Wir sind gerne bereit, den Politikern unsere Vorschläge für eine optimale Patientenversorgung zu unterbreiten“, so Ärztekammer-Präsidentin Heidrun Gitter. Und KV-Chef Hermann möchte „angesichts der nahenden Bürgerschaftswahl so schnell wie möglich darüber ins Gespräch kommen“. Einzelne Stadtteile könnten die Bedingungen dafür verbessern, dass sich Ärzte dort wohlfühlen und sich perspektivisch weitere Praxen ansiedeln, ist Hermann überzeugt.