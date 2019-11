Die Ärzte spielen kommendes Jahr in Bremen. Viele Fans haben jedoch keine Karten bekommen. (Matthias Balk/dpa)

Am heutigen Donnerstag ist der Vorverkauf der "In The Ä Tonight“-Tour der Ärzte gestartet und prompt waren sämtliche Konzerte in Deutschland ausverkauft. Mancher Fan, der sich pünktlich zum Vorverkaufsstart um 17 Uhr bereitgehalten hatte, um Karten für die Tour der besten Band der Welt zu ergattern, ist nun enttäuscht.

Das kann doch gar nicht sein? Ich war eine halbe Stunde vor VVK-Start auf der Ärzte Seite und habe laufend neu geladen und Sofort war alles ausverkauft?! Das macht mich traurig und sauer. #dieärzte #konzert #ärzte — Dose Mit Ohne Pfand ????? (@kakaomitkeks) November 14, 2019

Schon wenige Minuten nach 17 Uhr bekamen die Fans auf der Band-Website www.bademeister.com nur noch die Fehlermeldung: „Artikel nicht mehr verfügbar". Anders als bei vielen anderen Konzerten hatte die Band die Karten ausschließlich über ihre Website angeboten.

Hallo, ich weine, #Ärzte-Tour in einer Minute ausverkauft, ich und @_verworfen haben kein Ticket mehr abbekommen.? — Laura? (@ohnefallschirm_) November 14, 2019

Auf Twitter diskutieren viele Fans die so schnell ausverkaufte Tournee. Viele sind verärgert, weil die Karten schon kurz nach dem Vorverkaufsstart bei Zweitanbietern zu überhöhten Preisen.

Ist das nicht irgendwie verboten,

Ist das tatsächlich erlaubt,

Kann ich das bitte schriftlich haben,

Weil mir nachher keiner glaubt,

Dürfen die das? #ärzte pic.twitter.com/c54YNoPaWP — Max Beckmann (@mxbckmnn) November 14, 2019

Noch am Donnerstag kündigte die Band acht weitere Konzerte in Deutschland an. Doch auch diese waren innerhalb kürzester Zeit nahezu vergriffen. Die „In The Ä Tonight“-Tour ist die erste Tournee der Berliner Band in Deutschland seit 2013. Sie startet am 7. November 2020 in Hannover. (gah)