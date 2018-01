Ende Dezember war ein Lkw in Gröpelingen ausgebrannt. (Polizei Bremen)

Der Landesvorstand der Bremer AfD hat die von ihm ausgelobte Belohnung für Hinweise auf die Urheber mehrerer linksradikaler Brandanschläge drastisch erhöht. Die Partei bietet nun 25 000 Euro für konkrete Informationen, die zur Ermittlung der Täter durch die Polizei führen. Zuvor hatte die AfD 3000 Euro Belohnung angeboten, die Staatsanwaltschaft den gleichen Betrag.

Mehr zum Thema Nach Lkw-Anschlag: Staatsanwaltschaft lobt Belohnung aus Die Staatsanwaltschaft Bremen hat im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf einen Lkw in ... mehr »

Der AfD geht es vor allem um einen Brandanschlag auf ein Gröpelinger Firmengelände, bei dem am 27. Dezember ein Lastwagen in Flammen aufging. Dabei wurde auch ein Lkw-Fahrer gefährdet, der in einem wenige Meter weiter abgestellten Fahrzeug schlief. Die Verbindung zur AfD besteht in diesem Fall, weil in der Zeit des Bundestagswahlkampfes zeitweilig Autos der Partei auf dem Firmengelände geparkt waren. Zwischen diesem Umstand und der Auswahl des Anschlagszieles wird auch von der Polizei ein Zusammenhang gesehen. In den Wochen danach haben sich in Bremen immer wieder Brandanschläge auf das Eigentum von politischen Akteuren aus dem rechten Spektrum ereignet.

Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise auf die mutmaßlichen Täter unter der Telefonnummer 0421 /362 38 88 entgegen.