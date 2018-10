Thomas Jürgewitz, stellvertretender AfD-Landesvorsitzender in Bremen, kündigt ein Beschwerdeportal für Lehrer und Schüler nun auch in Bremen an. (Frank Thomas Koch)

Was sie in Hamburg eingeführt hat, plant die AfD nun auch in Bremen: eine Beschwerdeplattform für Schüler und Eltern. „Der Landesvorstand hat gestern beschlossen, ein Portal ,Neutrale Schule' für das Land Bremen einzurichten“, teilte Thomas Jürgewitz, stellvertretender AfD-Landesvorsitzender, am Donnerstag mit. Dieses werde sich an den Erfahrungen in Hamburg und Berlin orientieren und zu Beginn des kommenden Jahres seine Arbeit aufnehmen.

In Hamburg können Nutzer seit Mitte September dem AfD-Onlineportal anonym melden, wenn ihrer Ansicht nach Lehrkräfte das Neutralitätsgebot zulasten der AfD missachten. Trotz heftigen Protests in ganz Deutschland gegen den „Pädagogen-Pranger“ will die Rechtsaußen-Partei solche Meldeportale in weiteren Bundesländern installieren. Für Niedersachsen hatte sie dies bereits angekündigt – und nun eben auch für Bremen.

„Das ist Stimmungsmache, Hetze, Einschüchterung“, sagte Christian Gloede. Der Bremer Landessprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verurteilt den AfD-Versuch, sich als neutrale Instanz darzustellen, auf das Schärfste. Ilka Hoffmann vom GEW-Bundesvorstand verglich das Vorgehen sogar mit „Nazi-Methoden“: Mitglieder der Hitlerjugend seien in Vorlesungen gegangen und hätten Dozenten wegen Kritik an der NSDAP verraten, sagte sie Zeitungsberichten zufolge. Es passe ins Bild, dass eine Partei, die Andersdenkende ausgrenzen will, jetzt Plattformen schafft, auf denen man Leute mit anderen Meinungen denunzieren könne, hieß es weiter aus dem GEW-Vorstand.

Auch in Baden-Württemberg

Auch die AfD in Baden-Württemberg hat am Donnerstag eine Meldeplattform online gestellt, auf denen Schüler politische Äußerungen von Lehrern melden sollen. Der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple schaltete das Portal frei, auf dem Lehrer namentlich benannt werden können, die sich im Unterricht kritisch über die AfD äußern. Auch Studenten können dort Professoren melden. Ihm seien wiederholt "Belege für Hetze gegen die AfD im Unterricht" zugespielt worden, obwohl Lehrer neutral zu sein hätten, begründete Räpple die Aktion.

Im Südwesten geht man sogar noch einen Schritt weiter als im Norden: Bei der baden-württembergischen Variante sollen die Namen von Lehrern oder Professoren laut Räpple auch tatsächlich veröffentlicht werden. "Das sind öffentliche Personen mit hoheitsrechtlichen Aufgaben", sagte der Abgeordnete. Allerdings reiche es nicht, einen Lehrer anonym anzuschwärzen. Es müssten Belege vorliegen, etwa Unterrichtsmaterial oder Klausuren, bei denen Fragen darauf abzielten, die AfD negativ darzustellen. In solchen Fällen wolle man dann gegen die Lehrer vorgehen, etwa mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Die Kultusminister wollten sich bei ihrer Konferenz am Freitag in Berlin mit dem Thema befassen.

