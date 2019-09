Ann-Katrin Magnitz hat ihr Mandat niedergelegt. (Stefan Kliesch)

Vor rund zwei Monaten hat der frisch gewählte Gröpelinger Stadtteilbeirat die Arbeit aufgenommen – und nun schon wieder eines seiner Mitglieder verloren: Ann-Katrin Magnitz, die am 26. Mai 408 Personenstimmen für die AfD geholt hatte, hat ihr Mandat bereits mit Wirkung zum 5. August niedergelegt, wie nun bekannt wurde. Die Ursache dafür seinen „private Gründe“, so Stefan Kliesch, der die AfD ab sofort alleine in dem Gremium vertreten wird. Die Tochter des Bremer Bürgerschaftsabgeordneten Frank Magnitz war selbst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Stefan Kliesch zufolge könnten bei ihrer Entscheidung die Umstände der konstituierenden Beiratssitzung Mitte Juli eine Rolle gespielt haben. Die 26-Jährige war an jenem Abend nicht persönlich anwesend; Beiratssprecherin Barbara Wulff (SPD) und ihr Stellvertreter Raimund Gaebelein (Linke), der zudem Bremer Landesvorsitzender der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten ist, hatten aber speziell mit Blick auf ihre Person vor rassistischer und menschenfeindlicher Gesinnung, Hass und Gewalt gewarnt.

Eigentlich hatten die Vertreter der anderen Beiratsfraktionen Magnitz daraufhin persönlich fragen wollen, ob sie denn nun tatsächlich – wie von verschiedenen Medien berichtet – Kontakt zum thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke vom rechten Parteiflügel pflegt. Dazu kam es nicht, denn Ann-Katrin Magnitz war auch zu keiner der folgenden Sitzungen von Fachausschüssen und Beirat erschienen.

Als dritter AfD-Kandidat für den Gröpelinger Beirat war am 26. Mai Uwe Felgenträger angetreten, der wegen seines Bürgerschaftsmandats als Nachrücker für Ann-Katrin Magnitz nicht mehr infrage kommt. Felgenträger war gemeinsam mit Frank Magnitz und Mark Runge Anfang September aus der AfD-Bürgerschaftsfraktion ausgetreten. Sollte wiederum Frank Magnitz sein Bürgerschaftsmandat am Ende doch noch niederlegen, könnte als Nachrückerin Ann-Katrin Magnitz folgen, die auf Platz 5 der Liste für die Bremische Bürgerschaft kandidiert hatte.