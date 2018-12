Nach dem Ende der Jungen Alternative (JA) in Niedersachsen soll der Landesverband in Bremen ebenfalls aufgelöst werden. (Jens Kalaene/dpa)

Die Bremer AfD rückt von ihrer Jugendorganisation Junge Alternative (JA) ab. Der Landesvorstand der Alternative für Deutschland hat der Bremer JA am Mittwochabend die Selbstauflösung empfohlen. Als Begründung wird die Beobachtung durch den Verfassungsschutz genannt. Der Beschluss sei einstimmig gefasst worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Beobachtung der Bremer JA durch das Landesamt für Verfassungsschutz ist aber wohl nicht der einzige Grund für den Schritt der Partei, wie AfD-Landeschef Frank Magnitz auf Nachfrage des WESER-KURIER durchblicken ließ. Der Bundesvorstand der AfD habe den Bremer Landesvorstand aufgefordert, eine "Klärung" bestimmter Vorgänge bei der JA herbeizuführen. Dies sei auch geschehen, dabei habe die Junge Alternative allerdings "unbefriedigend kooperiert", so Magnitz. Was konkret Gegenstand dieser "Klärung" war, wollte Magnitz nicht sagen. Nur so viel: "Es ging dabei sowohl um Personen als auch um Positionen der JA."

Der stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Alternative, Marvin Mergard, äußerte sich erstaunt über die Empfehlung der Mutterpartei. "Ich sehe gar keinen Anlass, eine Selbstauflösung zu vollziehen", sagte Mergard. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz sei jedenfalls keine Grundlage für solch einen Schritt. Mergard: "Wir sind uns keiner Schuld bewusst."