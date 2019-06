Thomas Jürgewitz, Vorsitzender der neuen AfD-Fraktion. (Frank Thomas Koch)

Herr Jürgewitz, die AfD zieht erstmals in Fraktionsstärke in die Bremische Bürgerschaft ein, Sie sind dort ihr Vorsitzender. In den anderen Parteien gibt es die Befürchtung, dass nun ein krawalliger Ton ins Parlament einzieht. Zurecht?

Thomas Jürgewitz: Krawallig glaube ich nicht, jedenfalls nicht von uns aus. Vielleicht ein wenig rauer. Das ist aus meiner Sicht aber auch in Ordnung, denn zu einer offenen demokratischen Auseinandersetzung gehört es, dass man Ross und Reiter nennt. Ich denke, unsere Präsenz im Landtag wird das Interesse an Politik in Bremen erhöhen. So wie im Deutschen Bundestag. Seit es uns dort gibt, sind die Einschaltquoten bei Debattenübertragungen deutlich gestiegen. Wir gehen jedenfalls optimistisch an die Sache heran.

In Bremen gab es einen Lagerwahlkampf zwischen einem Linksblock und der CDU, zwischen Sieling und Meyer-Heder. Dadurch wurden nicht nur wir runtergedrückt, sondern beispielsweise auch die FDP. In Bremerhaven war dieser Lagerwahlkampf weniger spürbar, dadurch haben wir dort auch ein deutlich besseres Resultat erzielt.

Wir wollen eine harte, aber faire Opposition sein und den Finger in die Wunde legen. Genauer: in die Wunden, denn da gibt es eine Menge, was sich in 73 Jahren SPD-Filzherrschaft zum Schlechten entwickelt hat. Bremen ist nicht umsonst das Armenhaus der Republik. Bildung ist natürlich ein Thema. Wir sind für eine Rückkehr zum bewährten dreigliedrigen Schulsystem und für eine Abkehr von der Vorstellung, dass jeder Abitur machen muss. Wir sind auch strikt gegen die Inklusion und für eine Rückkehr zu Förderschulen, in denen man sich besser um Kinder mit Beeinträchtigungen kümmern kann. Ein weiteres Thema, für das wir eintreten werden, sind bessere Bahnverbindungen zwischen Bremen und Bremerhaven. Das ist derzeit eine Katastrophe.

Dafür sind wir sehr wohl gerüstet – aber unsere Antworten werden vielleicht der politischen Konkurrenz nicht schmecken. Wir sind zum Beispiel der Meinung, dass Schulen für Kinder aus Zuwandererfamilien die Aufgabe haben sollten, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, die bei der Rückkehr ins Heimatland zu gebrauchen sind.

Das hat jetzt einen sehr negativen Klang. Uns geht es darum, gerade Flüchtlingsfamilien in die Lage zu versetzen, das Land, in das sie später einmal zurückkehren sollen, wieder aufzubauen.

Wir haben uns erst am Montag als Fraktion konstituiert und konnten deshalb noch gar keine offiziellen Stellenausschreibungen starten. Allerdings haben wird schon erste Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt. Neben dem Fraktionsgeschäftsführer werden wir vier bis fünf Referenten einstellen, und ich bin zuversichtlich, dass es dafür genügend Interessenten gibt.

Weil wir inzwischen eine recht homogene Partei sind. 2015 kam es parallel zum Auszug des Flügels um den Bundesvorsitzenden Bernd Lucke zu einer Spaltung der gerade gewählten AfD-Gruppe in der Bürgerschaft. Es wird meines Erachtens in der AfD nicht mehr zu Verhältnissen kommen, wie wir sie mit Lucke oder seiner Nachfolgerin Frauke Petry hatten.

Ich sehe mich ganz normal in der Mitte der AfD verortet. Ich gehöre nicht zur Patriotischen Plattform oder zu anderen Grüppchen innerhalb der Partei. Zur Identitären Bewegung: Was ich damals geschrieben habe, war eine Bewertung der Effektivität ihrer Aktionen. Greenpeace macht nichts anderes.

Beide machen spektakuläre Aktionen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Ich mache mich nicht mit den Zielen der Identitären Bewegung gemein. Ich habe auch keine Kontakte zu dieser Gruppierung, noch habe ich jemals welche gehabt.

Natürlich kann und soll man uns kritisch begleiten. Ich habe aber den Eindruck, dass sich viele Medien – darunter auch Ihr Haus – dem Kampf gegen die AfD verschrieben haben. Da wird nicht neutral berichtet, sondern die Berichte sind immer schon mit einer gewissen Tendenz eingefärbt. Etwa wenn wir als Rechtspopulisten eingestuft werden. Dann nehme ich mir umgekehrt heraus, etwa den WESER-KURIER als Systemmedium zu bezeichnen. Sie sind Teil des Kampfes gegen die AfD.

Nein, das muss ich zurückweisen. Gerade wenn Sie den Kasseler Fall ansprechen, handelte es sich beim Täter offenbar um einen polizeibekannten militanten Rechtsextremen, der merkwürdigerweise noch frei herumlief und der Kontakte zur NPD und anderen Organisationen besaß, mit denen die AfD absolut nichts zu tun hat. Wir distanzieren uns selbstverständlich von der Tat dieses Mannes – und deshalb auch von der Mutmaßung, wir seien in irgendeiner Form mitverantwortlich. Das sehe ich überhaupt nicht.

Nein, die haben sich nicht aufgelöst. Es gibt zurzeit Bestrebungen des Bundesvorstandes der Jungen Alternative, die Bremer JA mit den Gliederungen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammenzuführen. Das macht Sinn, weil der Bremer Landesverband einfach zu klein ist. Der hat nach meiner Kenntnis nur knapp zehn Leute. Wir begrüßen deshalb die Pläne des JA-Bundesvorstandes, zu einer Verschmelzung zu kommen.

Zur Person

Thomas Jürgewitz (59) ist seit Montag Vorsitzender der neu konstituierten AfD-Fraktion in der Bürgerschaft. Der Bremerhavener war bis 1984 Mitglied der CDU, für FDP und Freie Wähler kandidierte er im Kreis Cuxhaven für kommunale Mandate.