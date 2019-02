Frank Magnitz ist erstmals nach dem Überfall auf ihn wieder im Bundestag aufgetreten. (Michael Bahlo/dpa)

Gut einen Monat nach dem Angriff auf Bremens AfD-Vorsitzenden Frank Magnitz ist der Abgeordnete wieder im Bundestag aufgetreten. Am Donnerstagabend trat der 66-Jährige ans Rednerpult, um dort für Änderungen am Baurecht zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit zu werben. Zum Auftakt seiner Rede bedankte er sich für die Genesungswünsche seiner Parlamentskollegen. Der Ausmaß von Zuspruch und Solidarität habe ihn überwältigt.

Magnitz war am 7. Januar in Bremen von Unbekannten überfallen und schwer verletzt worden. Auf Videoaufnahmen sind drei junge Männer zu sehen, die sich Magnitz von hinten näherten. Einer von ihnen schlug den Politiker, der daraufhin zu Boden ging und mit dem Kopf aufschlug. "Es war für mich eine tief einschneidende Zäsur in mein bisheriges Leben", sagte Magnitz im Bundestag. "Ich weiß seither, wie wenig selbstverständlich es ist, hier zu stehen und reden zu können."