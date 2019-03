Frank Magnitz, Parteichef der Bremer AfD. (Fabian Sommer/DPA)

Auf dem Landesparteitag der AfD in Bremerhaven ist es doch nicht zu der umstrittenen Satzungsänderung gekommen. Der entsprechende Antrag konnte laut Parteichef Frank Magnitz „aus formalen Gründen“ nicht behandelt werden. Er soll nicht fristgerecht eingereicht worden sein.

Ein relativ kleiner Kreis innerhalb des Landesverbandes hatte sich vor allem an drei Punkten der Satzungsänderung gerieben. So sollten Mandatsträger quasi automatisch die Parteimitgliedschaft verlieren, wenn sie eine künftige AfD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft verlassen. Zudem sollte ein Punkt der Satzung gelockert werden, der bislang die Zahl der Mandatsträger im Landesvorstand auf höchstens die Hälfte begrenzt.

Aufgenommen werden sollte in die Satzung auch eine Klausel, die die Einrichtung von Fachausschüssen erst ab einer Mitgliederzahl von 250 ermöglicht hätte. Damit wäre die Bildung von Ausschüssen zunächst unmöglich gewesen: Nach eigenen Angaben hat der AfD-Landesverband aktuell 165 Mitglieder. Die Kritiker sahen in der Satzungsänderung den Versuch, die Machtfülle des Vorstands um Magnitz zu vergrößern.

Auf dem Landesparteitag wurden drei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. Uwe Felgenträger ist neuer stellvertretender Vorsitzender, zur Schriftführerin wurde Natalia Bodenhagen gewählt, Sven Schellenberg ist jetzt Beisitzer.