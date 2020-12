Ein Gerichtsvollzieher bringt ein Pfandsiegel an. Die Einsätze sind für die Vollstreckungsbeamten nicht ungefährlich. (Georg-Stefan Russew /ZB /dpa)

Gerichtsvollzieher werden bei der Ausübung ihres Berufs mit Drohungen und Gewalt konfrontiert, die zum Teil politisch motiviert ist. Das geht aus einer noch nicht veröffentlichten Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervor. Eine Statistik über tätliche Angriffe oder andere strafrechtlich relevante Aktionen gegen die Vollzugsbeamten gibt es bei der Justizsenatorin zwar nicht, doch sind in der Innenbehörde für den Zeitraum seit 2015 knapp zwei Dutzend einschlägiger Fälle aktenkundig. Nach Einschätzung des Deutschen Gerichtsvollzieher-Bundes hat die Aggression, der die Außendienstler bei ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind, zuletzt zugenommen.

35 Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sind aktuell im Land Bremen bei den drei Amtsgerichten tätig. Sie pfänden Vermögensgegenstände und räumen Wohnungen, nehmen eidesstattliche Versicherungen entgegen, versteigern Sachwerte oder führen Adressermittlungen durch. Ihren Arbeitsalltag organisieren die Beamten dabei weitgehend selbstständig. Auch die Kindeswegnahme kann in seltenen Fällen zu den Aufgaben eines Gerichtsvollziehers gehören.

Dass es die Vollstreckungsbeamten in aller Regel mit einer problembeladenen Kundschaft zu tun haben, liegt auf der Hand, entsprechend aufgewühlt ist oft das emotionale Umfeld, in dem sie agieren müssen. Direkte Gewaltanwendung gegen Gerichtsvollzieher ist in den vergangenen Jahren gleichwohl selten vorgekommen.

So nötigten im vergangenen Jahr Mitglieder der Gruppe „Bremer Bündnis – Zwangsräumungen verhindern“ eine Gerichtsvollzieherin in Vegesack, eine Wohnungsräumung abzubrechen. In zwei Fällen kam es im Zusammenhang mit Räumungsaktionen zu Fällen von Vandalismus an den Wohnhäusern der eingesetzten Beamten. Im laufenden Jahr wurde ein Gerichtsvollzieher in seinem Büro bedroht, in einem anderen Fall über das soziale Netzwerk Instagram.

Einschüchterung von Justizpersonal

Überhaupt spielt das Internet bei der Einschüchterung von Justizpersonal offenbar eine zunehmende Rolle. 2019 und 2020 kam es zu sogenannten Outing-Aktionen gegen drei Gerichtsvollzieher, bei denen auf einschlägigen Websites personenbezogene Daten der Betroffenen veröffentlicht wurden. Die Vorfälle seien „Akteuren der linksautonomen Szene zuzurechnen“, heißt es in der Senatsantwort auf die CDU-Anfrage.

In diesem Zusammenhang wird die Tätigkeit des Bündnisses gegen Zwangsräumungen, das sich der Unterstützung der Bremer Linken erfreut, von der Justizbehörde zwiespältig gesehen. Soweit es nur um materielle und ideelle Unterstützung von Betroffenen im Vorfeld einer gerichtlichen Räumungsentscheidung geht, „ordnet der Senat diese Aktivitäten in den grundrechtlich geschützten politischen Diskurs ein“, heißt es in dem Papier aus dem Haus von Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD). Bedrohungs- und Nötigungshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte seien jedoch „schlicht Straftaten, die auch durch ihren vorgeblichen politischen Zweck nicht legitimiert werden können“.

Vor dem Risiko, mit Aggression konfrontiert zu werden, wird man Bremens Gerichtsvollzieher nie umfassend schützen können – daraus macht die Justizbehörde in ihrem Papier kein Geheimnis. Der Beruf berge „ein gewisses Gefährdungspotenzial, da bei der Ausübung der Gerichtsvollziehertätigkeit regelmäßig in sehr persönliche Bereiche der Schuldnerinnen und Schuldner vorgedrungen wird“, heißt es dort. Den Vollstreckungsbeamten würden deshalb regelmäßig Fortbildungen in Deeskalation sowie eine Teilnahme am Sicherheitstraining der Justizvollzugsanstalt angeboten. Wer sich eine Schutzweste zulegen will, erhält einen Zuschuss von 300 Euro. Im Übrigen könnten die Gerichtsvollzieher per Amtshilfe jederzeit die Unterstützung der Polizei in Anspruch nehmen, wenn sie auf Widerstand stoßen.

Das Justizressort verweist zudem auf geplante gesetzliche Änderungen auf Bundesebene. Erst vor wenigen Wochen hat das Justizministerium einen Referentenentwurf für ein Gesetz vorgelegt, mit dem ein verbesserter Schutz von Gerichtsvollziehern vor Gewalt erreicht werden soll. Er wird nun mit den Ländern abgestimmt.