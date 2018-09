Die Bremer Naturschutzbehörde glaubt, dass die Nilgans derzeit kein Problem für den Naturschutz ist. (Walter Gerbracht)

„In Frankfurt sieht man an den städtischen Gewässern fast nur noch Nilgänse“ beschreibt Ralph Saxe von den Bremer Grünen die Situation in der Mainmetropole. Er sei vor kurzem dort gewesen und mache sich Sorgen: Wird diese invasive Art auch in der Hansestadt zum Problem, weil sie andere Vogelarten verdrängt? Nilgänse lebten schon im 17. und 18. Jahrhundert in Volieren, Parks und Zoos in Europa. Doch in den 1960er-Jahren gaben offenbar einige Tiere der Freiheit den Vorzug: Sie flohen in offene Wiesenweiten in der Nähe von Gewässern und konnten dort erfolgreich ihre Jungen aufziehen.

Seit den 1980er-Jahren begann die Ausbreitung der Nilgans von Westen her, zunächst am Rhein entlang, bis nach Süddeutschland, und inzwischen hat sie auch den Norden erreicht. Der Bestand in Deutschland wird nach Informationen von Experten auf etwa 10.000 Brutpaare geschätzt. Möglicherweise hat der Klimawandel mit höheren Durchschnittstemperaturen und wärmeren Wintern ihre Ausbreitung begünstigt.

Die Gänseart mit dem großen, dunklen Augenfleck stammt ursprünglich aus Afrika, doch längst ist sie auch in Bremen heimisch. In anderen Großstädten wie Frankfurt oder Bonn sorgt sie in der letzten Zeit für Konflikte – nicht nur unter Vogelschützern. In Bremen ist die Nilgans in Grünanlagen mit Gewässern wie im Bürgerpark oder in den Wallanlagen ebenso zu sehen wie in den geschützten Grünlandflächen rund um den Siedlungsbereich, seien es die Borgfelder Wümmewiesen oder das Werderland.

Ein Managementplan wird erarbeitet

„Wegen ihres aggressiven Verhaltens besonders in der Zeit der Jungenaufzucht könnte die Nilgans sich immer stärker durchsetzen – auf Kosten kleinerer Wasservogelarten“, fürchtet Ralph Saxe, und sieht die Gefahr, dass es in Bremen bald ähnliche Verhältnisse geben könnte wie in Frankfurt am Main. Dort halten sich die Tiere auch in öffentlichen Bädern auf, wo sie inzwischen bejagt werden, vor allem, weil ihr Kot auf dem Rasen für Kleinkinder eine gesundheitliche Gefährdung darstellt.

„Da die Nilgans als invasive Art von europäischer Bedeutung eingestuft wird, muss ein Managementplan erstellt werden, der derzeit in Bearbeitung ist“, sagt Zoologe Henrich Klugkist von der Bremer Naturschutzbehörde. Dazu gehören Überlegungen, sie in das Jagdrecht zu übernehmen. „In Bremen darf die Nilgans derzeit nicht bejagt werden, in Niedersachsen schon“, sagt Klugkist.

Die Nilgans ist ein Meister der Flexibilität: Zwar brütet sie bevorzugt in der Nähe von Wasser, doch sie legt ihr Nest sowohl auf dem offenen Boden an als auch im dichten Gebüsch oder in Baumhöhlen, doch auch in den Horsten von Greifvögeln oder in Krähennestern. Vogelschützer haben in Brandenburg beobachtet, wie Nilgänse den Weißstorch aus seinem Nest verdrängt haben, doch das sei im Bremer Raum bisher nicht vorgekommen, sagt Henrich Klugkist.

Die Nilgans ist auch eine Gans von enormer Produktivität: Ins Nest legt sie fünf bis acht Eier, auf denen das Weibchen sitzt, während das Männchen aggressiv das Nest beschützt: Mit heiserem Zischen greift es Eindringlinge an und toleriert keine anderen Gänse oder Enten in der Nähe. Henrich Klugkist zweifelt die angeblich besondere Aggressivität der Nilgans jedoch an: „An der Neuen Weser hat zum Beispiel ein Höckerschwan seine Jungen vehement gegen Nilgänse verteidigen können – mit Erfolg.“

Henrich Klugkist sieht in der Nilgans derzeit kein großes Problem für den Naturschutz. „In den Grünanlagen und auch in den Schutzgebieten brüten in der Regel nur Einzelpaare, und die Bestände nehmen keineswegs dramatisch zu.“ Um der Nilgans das Leben schwer zu machen, fordern einige Naturschützer in städtischem Grün das Gras höher wachsen zu lassen. Solchen Bedarf, Pflegekonzepte zu ändern, sieht Klugkist bisher nicht. Wichtiger sei es, an Gewässern im Stadtbereich die Entenfütterung zu unterbinden. Das hingestreute Futter locke vor allem Ratten an und belaste das Wasser mit Nährstoffen, sagt er, der insgesamt die Situation bei der Nilgans sehr gelassen sieht.

Im Wasser wie an Land

Andere invasive Arten aus der Pflanzenwelt würden in Bremen weit massivere Probleme bereiten, wie vor allem der Staudenknöterich aus dem ostasiatischen Raum, der sich an vielen Ufern in Bremen ausgebreitet hat. Dank seiner außergewöhnlichen Wuchskraft verdrängt der Staudenknöterich die heimische Flora, denn das dicht wachsende Gehölz beschattet den Standort so stark, dass unter ihm so gut wie nichts mehr gedeiht und nimmt den blütenreichen Uferstauden ihre Vielfalt.

Der Klimawandel und der massiv gestiegene Warenaustausch haben auch der Bremer Flora und Fauna eine große Zahl invasiver Arten aus anderen Ländern und Kontinenten beschert, im Wasser wie an Land. Die Nilgans, die auch auf dieser langen Liste steht, ist dabei bisher noch das kleinere Problem.