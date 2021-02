Bundespolizisten haben am Bremer Hauptbahnhof einen 26-jährigen Mann festgenommen, der zuvor in einem Zug der Nordwestbahn aus Vegesack eine Zugbegleiterin und einen Fahrgast bedroht hatte (Symbolbild). (Björn Hake)

Bundespolizisten haben am Dienstagabend im Bremer Hauptbahnhof einen aggressiven Fahrgast festgenommen. Der 26-jährige Mann wird beschuldigt, während der Fahrt in einer Nordwestbahn von Vegesack eine 44-jährige Zugbegleiterin und einen 44-jährigen Fahrgast bedroht zu haben.

Der Mann war in der Bahn aufgefallen, weil er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, teilt die Polizei mit. Er bedrohte die Zugbegleiterin so sehr, dass diese sich beim Triebfahrzeugführer einschloss. Anschließend versuchte der 26-Jährige, sich unmittelbar neben einen 44-jährigen Fahrgast zu setzen. Dieser bat ihn, Abstand zu halten - die gesamte gegenüberliegende Sitzreihe war frei. In der Folge wurde dieser Fahrgast vom 26-Jährigen mehrfach mit der Faust vor dem Gesicht bedroht - so brachte sich auch der 44-Jährige auf dem Führerstand in Sicherheit.

Bundespolizisten nahmen den aggressiven Mann bei der Ankunft im Bremer Hauptbahnhof fest. Als dieser zu flüchten versuchte, legten die Beamten ihm Handschellen an. Bei der Durchsuchung wurde ein Messer sichergestellt, dass griffbereit in seiner Socke steckte. Im Gewahrsamsraum randalierte der Festgenommene, heißt es im Polizeibericht weiter: Er trat ständig gegen die Tür und versuchte sich selbst zu verletzen. Sein Atemalkoholwert betrug 1,8 Promille. Nach ärztlicher Untersuchung wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.