Die Polizei nahm den Randalierer fest (Symbolbild). (dpa)

Gleich zweimal musste die Bundespolizei in Bremen einen 24-Jährigen am frühen Dienstagmorgen festnehmen. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe der Mann zunächst Reisende und Bundespolizisten lautstark belästigt und damit gedroht, "einen Laden auseinanderzunehmen". Nachdem er einem Platzverweis nicht nachgekommen war, nahmen die Beamten ihn mit auf die Wache. Dort beleidigte er die Beamten und trat gegen eine Tür. Nach der Feststellung der Personalien wurde er entlassen.

Später fiel der Mann erneut auf. In einem Geschäft schlug er auf einen Zeitungsstapel und verängstigte die Mitarbeiter. Daraufhin klickten die Handschellen. Doch auch in Gewahrsam beruhigte sich der Mann nicht. Der 24-Jährige trat, nach Angaben der Polizei, ausdauernd gegen die Zellentür. Zuvor wurde ein Atemalkoholwert von 1,67 Promille bei ihm gemessen.

Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß. (haf)