Eine Nordwestbahn (Symbolbild). (Frank Thomas Koch)

Ein unbekannter Schwarzfahrer hat am Donnerstagabend einen Zugbegleiter bespuckt. Außerdem schubste er den 44-jährigen Zugbegleiter. In Bremen-Hemelingen wurde der Schwarzfahrer schließlich aus dem Zug verwiesen.

Der Fall ereignete sich in der Nordwestbahn auf der Fahrt von Twistringen nach Bremen. Nachdem sich der Mann zunächst erfolglos vor der Kartenkontrolle in einem Toilettenraum versteckt hatte, wies ihn der Zugbegleiter an, den Zug in Hemelingen zu verlassen. Daraufhin verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen wertet Videoaufnahmen aus der Bahn aus und ermittelt wegen Körperverletzungen und Beleidigung. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0421) 162 995. (wk)