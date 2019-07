Der Standort Bremen schnitt bei der Sicherheitsausstattung mit der Note 1,7 zum fünften Mal in Folge als bester Flughafen in Norddeutschland ab. (Karsten Klama)

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat in ihrem "Flughafencheck 2019" 28 Airports bewertet, darunter auch Hannover und Bremen. Der Standort Bremen schnitt bei der Sicherheitsausstattung mit der Note 1,7 zum fünften Mal in Folge als bester Flughafen in Norddeutschland ab (Vorjahr: 1,7). Wie Bremen blieben auch alle anderen Airports im Norden auf Vorjahresniveau.

An Hannover vergab die Gewerkschaft die Note 2,5 (Vorjahr 2,5). Hamburg kam auf 2,8 (2,8), Sylt auf 2,5 (2,5), Münster/Osnabrück auf 2,1 (2,1), Rostock auf 2,4 (2,4) und Heringsdorf (Insel Usedom) auf 2,9 (2,9).

Bestnoten für München und Leipzig

Bestnoten erhielten die Airports in München und Leipzig (jeweils 1,6), während der Flughafen Mannheim mit 3,6 von den Piloten weiterhin kritisch gesehen wird. Bewertet werden unter anderem An- und Abflugbedingungen auf den Start- und Landebahnen und deren Anordnung und Ausstattung wie Beleuchtung und Markierung.

Die Gewerkschaft unterstrich, jeder der untersuchten Flughäfen sei durch die jeweils zuständige Landesluftfahrtbehörde auf diese Zulassungskriterien hin überprüft und zugelassen worden. Daher könnten alle deutschen Flughäfen grundsätzlich als ausreichend sicher angenommen werden. Die Vereinigung Cockpit nehme aber auf Grundlage ihrer Mitglieder eigene Bewertungen vor. (dpa)