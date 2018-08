Falsch geparkte Autos haben schon in der Vergangenheit im Viertel immer wieder Einsatzkräfte behindert. (Frank Thomas Koch)

Sie sind an vielen Stellen der Stadt ein Ärgernis: Falschparker. Sie können aber auch zu lebensgefährlichen Hindernissen werden, und zwar dann, wenn Autos Rettungswege für Feuerwehr und Polizei blockieren. Gegen dieses Problem will Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) jetzt erneut vorgehen. An diesem Mittwochabend, ab 19 Uhr, beginnen Feuerwehr und Ordnungsamt, Stadtteile mit besonders engen Straßen abzufahren und zugeparkte Rettungswege zu kontrollieren. Zuerst ist das Milchquartier im Viertel an der Reihe, andere Stadtteile wie die Neustadt und Findorff sollen in den kommenden Wochen folgen.

Mäurer: "Im Zweifel wird die Feuerwehr nicht lange zögern und sich irgendwie ihren Weg freimachen, aber das kostet jedes Mal wertvolle Minuten. Zeit, die über Leben und Tod entscheiden kann. Es muss ein absolutes Tabu sein, sein Auto beispielsweise auf schraffierten Flächen gegenüber Einmündungen abzustellen."

Strafzettel können teuer werden

Die Halter von falsch geparkten Autos werden zunächst vorgewarnt. Wer dann nicht umparkt und erwischt wird, muss zahlen: Strafzettel zwischen zehn und 65 Euro sind möglich. Muss das Auto abgeschleppt werden, wird es mit Gebühren zwischen 200 und 400 Euro deutlich teurer.

Ebenfalls abgeschleppt – allerdings ohne Vorwarnung – werden seit Anfang Juli im gesamten Stadtgebiet nicht angemeldete Schrottautos. Ein neuer Erlass macht die Abschleppung ohne vorherige Warnung möglich. Halter haben dann vier Wochen Zeit, die Fahrzeuge vom Gelände der Abschlepp- und Bergungsgesellschaft, Martinsheide 10, in Bremen-Nord und vom Platz der Bremer Autohandels- und Verwertungsgesellschaft an der Simon-Bolivar-Straße 38 in Bremen-Stadt freizukaufen, danach werden sie verschrottet.