Unschöner Anblick: Zigarettenstummel und Filter verunreinigen den Bahnhofsvorplatz. Dagegen wollen mehrere Organisationen nun vorgehen. (Frank Thomas Koch)

Schnell noch eine Zigarette anstecken, bevor die Bahn kommt. Feuerzeug raus, Kippe an, doch dann fährt die Straßenbahn bereits um die Ecke. Wenn kein Mülleimer in der Nähe steht, schnippt der Raucher den glimmenden Stummel oft nur kurz zur Seite, steigt ein und sichert sich seinen Sitzplatz. So ist es mit einem Großteil aller Zigarettenstummel – sie werden irgendwohin geworfen. Um gegen die herumliegenden Kippen vorzugehen, haben sich die Bremer Stadtreinigung (DBS), die Bremer Straßenbahn AG (BSAG), das Überseemuseum, die Deutsche Bahn, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Initiative „Clean up your City“ und der Senat – konkret: die Innenbehörde – zusammengetan und eine Aktionswoche gestartet.

„An den Haltestellen sind die Zigaretten ein Ärgernis für alle Beteiligten“, sagt Andreas Holling, Sprecher der BSAG. Das Verkehrsunternehmen beteilige sich an der Aktion, um Aufmerksamkeit für das Problem zu erzeugen, damit nicht alles vermüllt werde. Ein zentraler Ort, an dem der Müll besonders ins Auge falle, sei der Hauptbahnhof. Ein großer Aufwand sei notwendig, um den Bahnhof selbst, die Gleise sowie das gesamte Gelände von den Zigarettenkippen zu befreien, heißt es von der Bremer Stadtreinigung.

Auch aus diesem Grund rufen Stadtreinigung, „Clean up your City – Bremen“ und der BUND am Donnerstag, 27. August, ab 17 Uhr, den Bahnhofsvorplatz zum „Tatort Kippe“ aus. Auf dem Boden liegende Zigarettenkippen sollen mit Kreide eingekreist und anschließend eingesammelt werden. Die vielen Kreidezirkel sollen dafür sensibilisieren, die Glimmstängel in Zukunft richtig zu entsorgen und sie nicht mehr auf den Boden zu schnippen.

Aufruf zum Mitmachen

"Wir wollen eine Verhaltensänderung bei den Rauchern erreichen, ein Bewusstsein schaffen", sagt Lena Endelmann, Sprecherin der Bremer Stadtreinigung. Die Kampagne wird unterstützt von der Gruppe „Students for Future“ sowie der Unternehmerin und Bloggerin Sandra Lachmann (bekannt über ihr Instagram-Profil "Wortkonfetti"). Sie beteiligen sich ebenfalls an der Aktion und rufen zum Mitmachen auf. "Zudem werden wir vor Ort aus Zigaretten recycelte Taschenaschenbecher an Rauchende verteilt", kündigt Endelmann an.

Die Kampagne steht unter dem Motto „Es reicht, wenn die Zukunft auf der Kippe steht“. In einem Informationsblatt hat die Stadtreinigung Fakten zum Kippen-Müll zusammengetragen. Dort ist unter anderem zu lesen, dass die giftigen Stoffe aus einer weggeworfenen Kippe bis zu 40 Liter Wasser verseuchen.

In Bremen werden demnach durchschnittlich 1,9 Millionen Zigaretten am Tag geraucht, zwei von drei gerauchten Kippen landen in der Umwelt. Dies belastete das Gemeinwesen und bedeute einen erheblichen Reinigungsaufwand, heißt es. Ganz nebenbei sei das unsachgemäße Entsorgen von Zigarettenkippen eine Ordnungswidrigkeit, die in Bremen mit 20 Euro geahndet werden kann, informiert das Entsorgungsunternehmen. Eine Erhöhung des Verwarnungsgeldes wird von zahlreichen Organisationen gefordert.

Bis sich der Filter einer Zigarettenkippe zu zersetzen beginnt, vergehen nach DBS-Informationen rund 15 Jahre; und selbst dann zerfalle er in schädliches Mikroplastik. Um noch einen weiteren Anreiz zur fachgerechten Entsorgung zu liefern, montiert die Stadtreinigung zehn sogenannte Abstimmaschenbecher (Kippster). Raucher haben hier die Möglichkeit, mit ihrer Kippe an einem Voting teilzunehmen und die fachgerechte Entsorgung zu sichern. Neben einer Informationskampagne mit Plakaten und Flyern gab es am Montag einen Vortrag von Mario Merella, Vorsitzender des Kölner Vereins „Toba Cycle“, im Überseemuseum. Der Verein stellt Sammelsysteme für Zigarettenkippen zur Verfügung und recycelt die Inhaltsstoffe vollständig.