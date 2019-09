Sebastian Amrhein (Frank Thomas Koch)

„Seit zwei Jahren sind wir richtig panisch“, erzählt Marie Amrhein. Sie und ihr Mann Sebastian sind Landwirte. Die vergangenen beiden Sommer waren für ihre Ernte zu trocken, erzählen sie. Zumindest teilweise versorgen sie sich selber, sie bauen unter anderem Kartoffeln, Tomaten und Rosenkohl an. Außerdem bringen sie ihre Kinder mit dem E-Bike zur Kita und lassen das Auto so oft wie möglich stehen. Ihr Haus wird mit Holz beheizt und bei ihren Urlaubsplanungen versuchen sie das Flugzeug zu vermeiden.

Petra Scharrelmann (Frank Thomas Koch)

Genau wie das Ehepaar aus Buchholz versucht auch Petra Scharrelmann wenig zu fliegen und fährt stattdessen mit dem Zug durch Europa. Ganz verzichten kann sie auf das Fliegen aber nicht, sagt sie, sie hat Familie in der Türkei, die sie nur mit dem Flugzeug erreicht. In Bremen möchte sie vor allem ihren Plastikverbrauch, auch den von Mikroplastik, gering halten. Zudem stellt sie ihr Shampoo selber her. Außerdem fährt sie wenig Auto und kauft regional ein.

Kyle Egerer (Frank Thomas Koch)

Regional einzukaufen versucht auch Wiebke Schäfer. Die Recklinghausenerin ist aber vor allem ein geringer Plastikverbrauch wichtig. Beim Shoppen würde sie sich zum Beispiel keine Plastiktüten mehr geben lassen. Genau wie Schäfer verzichtet auch Kyle Egerer aus Hamburg möglichst auf Plastik, außerdem kauft er Fleisch nur regional und isst möglichst wenig davon. Seinen vergangenen Urlaub hat er für den Klimaschutz, wie Familie Amrhein, ohne Flugzeug geplant, er ist mit dem Bus nach Frankreich gefahren. Vor Ort ist er dann von den Pyrenäen nach Toulouse getrampt. Er wäre auch gerne Zug gefahren, aber die Zugfahrten seien zu teuer, erzählt er. Aufgrund seines Berufes als Wasserressourcenmanager versucht er auch den Wasserverbrauch in seinem Alltag gering zu halten.

Annelotte Joachim möchte weniger Plastiktüten verwenden und hat immer einen wiederverwendbaren Beutel dabei, den sie sogleich aus ihrer Tasche zieht. Auch beim Kauf von Lebensmitteln achtet sie darauf möglichst wenig Plastikverpackungen zu verwenden. Fleisch isst sie dem Klima zuliebe höchstens einmal die Woche. Ihr Auto lässt sie schon seit fünf Jahren stehen, einen Verzicht für das Klima sieht sie darin aber nicht.

Carrie Schopf (Frank Thomas Koch)

Carrie Schopf ist es am wichtigsten, dass man vor dem Kauf oder Verbrauch von Plastik überlegt, ob man das Produkt wirklich braucht und ob man es wiederverwenden kann. Um keine Ressourcen zu verschwenden druckt Schopf möglichst nicht, heute gehe das ja alles digital meint sie. Zudem möchte sie nicht zu viel Kleidung kaufen. „Meine Jeans trage ich 30 Jahre“ erzählt sie. Ihre Klimaanlage benutzt sie, auch in ihrem Hybridauto mit geringem Benzinverbrauch, nicht. Bei starker Hitze würde sie höchstens für ihre Tiere eine Ausnahme machen.

Michael Wolf (Fotos: Koch)

Gina Czlonka fährt lieber Bahn, in Bremen sei das sowieso einfacher. Michael Zachcial hat gar nicht erst einen Führerschein gemacht. Trotz seines Berufes als Musiker, bei dem er viel reisen muss, macht er alle längeren Wege mit dem Zug. Obwohl er einen klimafreundlichen Lebensstil pflegt, sieht er diesen nicht als Verzicht an. Das Einzige worauf er verzichtet: aufs Land an einen Waldrand zu ziehen. Das wäre ohne Auto doch schwierig umzusetzen. Simone und Michael Wolf wollen vor allem ihren Kindern Klimaschutz nahe bringen, deswegen bringen sie ihnen schon früh bei Wasser und Strom zu sparen. Simone Wolf versucht zudem Kleidung selber zu nähen, dann weiß sie woher es kommt erklärt sie. Ihre Lebensmittel kaufen die Bremer regional, gerne auf dem Wochenmarkt.