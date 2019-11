Auch vor der Volksbank-Zentrale an der Domsheide postierten sich Aktivisten. (Christina Kuhaupt)

Nicht mit dem ersten Lichtlein hat die Adventszeit begonnen, sondern mit Rabatten, Prozenten und Sonderangeboten. Eine bundesweite Initiative stürzte sich nicht für die Schnäppchenjagd ins vorweihnachtliche Gewühl: Die Akteure wollen, dass sich Kundinnen und Kunden nicht mehr darum scheren müssen, ob die Produkte, die sie kaufen, anständig für Mensch und Umwelt hergestellt werden. Ein Lieferkettengesetz könnte diesen Anspruch regeln. Doch damit es kommt, muss offensichtlich noch viel Überzeugungsarbeit in Politik und Wirtschaft geleistet werden.

Wie armselig es bisher in vielen ärmeren Produktionsländern aussieht, ist längst kein Geheimnis mehr. Kurzfristige Schlagzeilen machen indes meist nur größere Katastrophen wie der Brand einer pakistanischen Textilfabrik, bei dem vor sieben Jahren mehr als 250 Menschen ums Leben kamen, oder Anfang dieses Jahres die mehr als 270 Opfer beim Dammbruch in einer brasilianischen Eisenerzmine – in beiden Fällen Produktionsstätten, mit denen in Deutschland gute Geschäfte gemacht werden.

„Wir fordern, dass deutsche Unternehmen ihre Sorgfaltspflicht ausüben und haftbar gemacht werden für Verletzungen der Menschenrechte und Zerstörung der Umwelt", erklärt Christopher Duis vom Bremer entwicklungspolitischen Netzwerk (Ben), der die Aktion in der Bremer Innenstadt federführend organisiert hat. Ein gutes Dutzend Gleichgesinnter aus Vereinen und Initiativen in Bremen und Bremerhaven postierte sich in weißen Overalls, mit Bannern und Megafon vor ausgewählten Ladentüren. Die Bankfiliale, der Handy-Shop, das Fast-Food-Restaurant: Es hätte aber auch viele andere treffen können, betont Duis. "Fast überall, wo die Lieferketten im globalen Süden enden, gibt es Menschenrechtsverletzungen."

Beteiligung in fast zwanzig deutschen Städten

Zu lange habe man auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen gesetzt, und die Verantwortung auf die Verbraucher abgewälzt. „Gegen Gewinne ohne Gewissen hilft nur noch ein gesetzlicher Rahmen„, sagt die „Initiative Lieferkettengesetz“, zu der sich vor wenigen Monaten 17 Organisationen zusammengeschlossen haben – darunter die Hilfswerke Misereor, Brot für die Welt und Oxfam, die Umweltschützer Greenpeace und BUND, Vertreter des Fairen Handels und der DGB. In fast zwanzig deutschen Städten beteiligten sich lokale Akteure an Aktionstagen rund um den Kaufrausch-Verstärker “Black Friday“.

Die Initiative will, dass deutsche Unternehmen bei Arbeitsbedingungen und Umweltschutz gesetzliche Standards einhalten müssen und bei Verstößen belangt werden können. Geschädigte sollen vor deutschen Gerichten ihre Rechte einklagen können – auch wenn sie fern vom deutschen Unternehmenssitz zu Schaden kamen. In Deutschland sperre sich die Wirtschaft, glaubt Duis, weil die Unternehmen Wettbewerbsnachteile befürchten. Aktiv werden müssten aber nur jene am Anfang der Lieferkette: „Der Dachdecker, der einen Nagel ins Holz schlägt, muss sich keine Gedanken darüber machen, sein Großhändler auch nicht. Aber die Firma, die das Metall direkt aus dem Herkunftsland bezieht, muss sich darum kümmern.“

In Bremen findet das Vorhaben viel Zustimmung, berichtet Alexandra Schmiedtke: Kinderarbeit, Zwangsarbeit, die Vergiftung von Flüssen und die Zerstörung von Regenwäldern: "Das will keiner", hörte die Attac-Aktivistin in ihren „Kundengesprächen" vor Ort. "Aber die Verbraucher sind total verunsichert. Man blickt einfach nicht durch, was man mit gutem Gewissen kaufen kann und was nicht".

Verstärkung hatte sich das Bremer Aktionsteam bei Bundestagsabgeordneten geholt. Sofort zugesagt hatten Grünen-Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonther und Sozialdemokratin Sarah Ryglewski. Linken-Politikerin Doris Achelwilm hatte dafür sogar ihr Geburtstagsfrühstück ausfallen lassen. Christdemokratin Elisabeth Motschmann hatte sich aus terminlichen Gründen entschuldigen lassen. Duis bedauert dies: „Weil die CDU den Wirtschaftsminister stellt, hätten wir gerne mit ihr geredet." Die FDP habe auf die Anfrage überhaupt nicht reagiert.