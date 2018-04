Ein Drittel aller produzierten Lebensmittel werden weltweit jedes Jahr weggeworfen. (dpa)

"Ein sehr wichtiges europäisches, ja sogar globales Thema", eröffnet Verbraucherschutzsenatorin Eva Quante-Brandt ihren Vortag und meint die weltweit um sich greifende Verschwendung von Lebensmitteln. 1,3 Milliarden Tonnen und damit fast ein Drittel aller produzierten Lebensmittel werden jedes Jahr weggeworfen. In Deutschland sind es jährlich 18 Millionen Tonnen. 12 Milliarden Menschen könnten eigentlich mit den weltweit produzierten Lebensmitteln ernährt werden, so die Welthungerhilfe. "Das ist eine fatale Entwicklung mit weitreichenden Folgen", mahnt auch Quante-Brandt. Nicht nur der Blick auf die Verteilungsgerechtigkeit und auf die weltweit mehr als 800 Millionen hungernden Menschen – mehr als jeder zehnte – bereitet Unbehagen. Auch der nötige Energieeinsatz zur Produktion und zur eigentlich unnötigen Entsorgung der Lebensmittel mache Sorgen.

Eigenen Sinnen vertrauen

Um hierfür ein Bewusstsein zu schaffen und Wege zur Verringerung der Verschwendung aufzuzeigen, veranstaltet die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz, Eva Quante-Brandt, kommenden Mittwoch zusammen mit Kooperationspartnern einen Aktionstag gegen Lebensmittelverschwendung auf dem Marktplatz. Hier wird sie gemeinsam mit Barbara Stadler von Slow Food aus Lebensmittelresten ein saisonales Gericht kochen. Damit kennt sie sich aus, wie sie im Gespräch verrät: "Ich koche gerne und einmal die Woche mache ich bei mir zuhause ein Restekochen." Dabei schaue sie in ihre Vorräte und in den Kühlschrank und koche aus all dem, was am Ende der Woche noch übrig sei, einen Eintopf. So zum Beispiel erst kürzlich eine Suppe mit Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Fenchel und Schafskäse.

Dabei sei das alles bereits nicht mehr extra-frisch gewesen, sondern hätte schon einige Tage gelegen. Aber Wegwerfen käme für sie nicht infrage: "Ich wünsche mir, dass die Menschen ihren eigenen Sinnen vertrauen", sagt sie und verweist auf den oft rigorosen Umgang mit Mindesthaltbarkeitsdaten. Diese geben allerdings nicht den Moment des Verderbens an, sondern das Ende des Zeitraumes bis zu dem der Hersteller eine gleichbleibende Qualität in Sachen Farbe, Konsistenz und Geschmack garantiert. "Öffnet die Verpackung, schaut euch die Lebensmittel an und entscheidet mit all euren Sinnen", fordert Eva Quante-Brandt auf. "Ich will, dass die Menschen genauer wissen, was sie wegwerfen und was sie noch längst nicht wegwerfen müssen."

Eva Quante-Brandt wünscht sich, dass die Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2030 auf die Hälfte reduziert wird. (Klama)

Hierfür möchte sie Aufklärung leisten und die Menschen sensibilisieren. "Je mehr ich selber gezielt einkaufe und gezielt koche, desto besser kann man sich auch für das Sparen von Lebensmitteln einsetzen." Der Aktionstag soll hierfür zahlreiche Informationen zum Umgang, Einkauf, zur Lagerung, Verbrauch und zur Entsorgung von Lebensmitteln bieten.

90 Kilogramm pro Kopf

Privathaushalte, Industrie, Handel und Großverbraucher werfen zusammen in Deutschland laut einer Studie der Universität Stuttgart aus dem Jahr 2012 gut elf Millionen Tonnen an Lebensmitteln jedes Jahr weg. Sieben Millionen entfallen noch mal auf die Landwirtschaft. Zusammen sind dies 18 Millionen Tonnen, wovon etwa 40 Prozent auf die Privathaushalte entfallen, wie das Institut für nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster schreibt. So entfallen auf jeden Verbraucher etwa 90 Kilogramm an weggeworfenen Lebensmitteln im Jahr. Quante-Brandt möchte, dass diese Zahl sinkt. Nicht nur sie, sondern auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wünscht sich, dass die Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2030 auf die Hälfte reduziert wird und möchte so die EU-Richtlinie unterstützen und befördern.

Eine weitere Gelegenheit, sich näher mit dem Weg der Lebensmittel auseinanderzusetzen, bietet am Mittwoch der Parcour "vom Acker auf den Teller" aller beteiligten Einrichtungen. Hier lassen sich an Stationen, die von einem echten Trecker bis hin zu einem füllbaren Kühlschrank reichen, die Wege von Lebensmitteln nachverfolgen. "Ganz toll", freut sich Eva Quante-Brandt. "Ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen von Kindesbeinen an lernen, dass die Milch nicht aus der Tüte kommt, sondern von der Kuh."

Von der Industrie wünsche sie sich, dass auch diese sich mehr bemühe aufzuklären. "Aber hier stehen leider entgegenlaufende Interessen gegenüber", resigniert sie. Das Lebensmittel produzierende Gewerbe möchte verkaufen. Und sobald das Haltbarkeitsdatum erreicht sei, würden nun einmal die rechtlichen Garantien enden.

Der Aktionstag der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz gegen Lebensmittelverschwendung findet am Mittwoch, 2. Mai, ab 11 Uhr auf dem Marktplatz statt.