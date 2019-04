"Auf Raub gebaut" steht auf dem Banner, das Bremer Aktivisten am Wochenende an der Schlachte unterhalb des Neubaus von Kühne & Nagel aufhängten. Die Urheber erinnerten damit erneut an die Vergangenheit des Logistikunternehmens, das am Raub des Eigentums von Juden in Holland, Frankreich und Belgien während der NS-Zeit beteiligt war.

Anlass der Banner-Aktion ist offenbar die baldige Fertigstellung des Gebäudes bei der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Der heutige Reichtum Kühne & Nagels basiere auf der "Mittäterschaft an den nationalsozalistischen Verbrechen", schrieben die Urheber am Sonntagnachmittag auf Twitter. Aus Geschichte könne man nur lernen, wenn sie aufgearbeitet werde - und das geschieht bei Kühne & Nagel nach Ansicht der Aktivisten nicht in ausreichendem Umfang.

Die Fotos des Banners wurden auf einem neu angelegten Twitter-Account namens "Auf Raub gebaut" veröffentlicht. Der Name könnte eine Anspielung auf den Schriftzug an der Weserburg sein ("Auf Sand gebaut"). Die Aktion erntete innerhalb kurzer Zeit viel Zuspruch im Netz. So twitterte die Bremer Grünen-Politikerin Kai Wargalla: "Kühne & Nagel muss sich endlich seiner Verantwortung stellen. Und es gilt immer noch: Hier gehört das Mahnmal hin."

Streit um Bremer Mahnmal

Wargalla verwies damit auf die seit über zwei Jahren schwelenden Debatte um das geplante Bremer Mahnmal zur Erinnerung an die Enteignung von Juden durch den Nationalsozialismus. Auch Bremer Unternehmen waren daran beteiligt. Beschlossen wurde das Projekt bereits 2016. Streit gab es vor allem über den Standort an der Schlachte. Ursprünglich war unter anderem von Wargalla gefordert worden, das Mahnmal direkt vor Kühne & Nagel aufzustellen. Die Kulturbehörde hatte vorgeschlagen, es auf Höhe der Jugendherberge an der Schlachte zu bauen, dies war den Grünen jedoch nicht nahe genug an Kühne & Nagel. Der Koalitionsausschuss einigte sich schließlich mehrheitlich auf einen Platz nahe der Teerhofbrücke.

Ein Entwurf der Künstlerin Angie Oettingshausen liegt vor. Danach soll auf Höhe der Zweiten Schlachtepforte ein rund 15 Quadratmeter großer Raum in die Schlachte-Mauer eingelassen werden, der mit Schatten an den Wänden auf ausgeräumte Möbel in jüdischen Wohnungen verweist. Das Mahnmal soll frühestens 2020 eingeweiht werden.

Das Banner mit dem Schriftzug "Auf Raub gebaut" hing am Sonntag offenbar nur kurze Zeit an der Schlachte; am frühen Abend war es dort bereits nicht mehr aufzufinden.