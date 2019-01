An diesem Dienstag steht in der Bremischen Bürgerschaft die erste Sitzung des neuen Jahres an. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Die Bürgerschaft kommt an diesem Dienstag und an den folgenden beiden Tagen zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Der erste Sitzungstag gehört wie immer der Stadtbürgerschaft, also dem Bremer Kommunalparlament ohne die Bremerhavener Abgeordneten. Nach der Fragestunde um 14 Uhr werden sich die Fraktionen ab 15 Uhr zunächst mit den polizeilichen Platzverweisen gegen Obdachlose beschäftigen, die sich im Bahnhofsumfeld aufhalten.

Die Linken haben hierzu eine Aktuelle Stunde beantragt (wir berichteten). Danach geht es ab 16.30 Uhr um die Eintrittspreise in den Bremer Bädern. Ab 17.30 Uhr soll über einen gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und Linken diskutiert werden, stadtteilbezogene Initiativen zur Erinnerungskultur in Huchting, Grolland und der Neustadt zu unterstützen. Für 18 Uhr ist eine Debatte über die Zukunft des Bremer Theaters angesetzt. Ob dieser Tagesordnungspunkt noch aufgerufen wird, ist allerdings nicht sicher.

Ab Mittwoch tagt die Bürgerschaft als Landtag. Um 10 Uhr beginnt dort die Aussprache mit einer Aktuellen Stunde, ebenfalls von den Linken beantragt. Ihnen geht es um eine möglichst baldige Abkehr von den Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher, einem Thema also, das gegenwärtig das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Weitere wichtige Tagesordnungspunkte: Innovationsstrategie für Bremen und Bremerhaven (11.35 Uhr); Fortschreibung des Klimaschutz- und Energieprogramms (12.35 Uhr); Abschlussbericht des staatlichen Controllingausschusses zur Veräußerung der bremischen Anteile an der Bremer Landesbank (14.30 Uhr); Überstundensituation bei der Polizei (16 Uhr); Masterplan Dienstleistungen (16.30 Uhr); kostenfreier Zugang zu den Bremer Museen (17 Uhr). Am Donnerstag wird die Landtagssitzung fortgesetzt. Den Auftakt bildet die Fragestunde um 10 Uhr. Eine Auswahl der weiteren Themen: Beseitigung von Steuerprivilegien bei Immobiliengeschäften (11 Uhr), Transparenz im Finanzwesen (12 Uhr); Antrag von SPD und Grünen zur „solidarischen Ökonomie“ (12.30 Uhr); Antrag der Linken zur Einrichtung eines allgemeinen Ausbildungsfonds (14.30 Uhr); Hebammenvermittlungsstellen (15.30 Uhr); Potenziale der Binnenschifffahrt (16 Uhr); Gesundheitsschutz und Prävention durch sogenanntes Drugchecking, also die Untersuchung von Drogen zum Schutz potenzieller Konsumenten (17 Uhr).

Die Beratungen der Bürgerschaft sind öffentlich, alle genannten Uhrzeiten beruhen auf interfraktionellen Absprachen und können sich im Verlauf der Sitzungstage noch ändern. Eine vollständige Tagesordnung ist im Internet unter bremische-buergerschaft.de verfügbar.