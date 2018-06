Die Qualität der Behandlungen von Hüft- und Kniegelenken in Bremer Kliniken ist weit verbreitet. Viele Patienten nehmen für eine gute Behandlung in Bremen einen längeren Weg in Kauf. (Dustin Weiss)

Wer sich operieren lassen möchte, der hat in Bremen die Qual der Wahl. Ein erster Schritt auf der Suche nach der bestmöglichen Behandlung könnte der Blick in den Krankenhausspiegel sein. Dieser vergleicht die Qualität der Bremer Kliniken und informiert über insgesamt 19 Gebiete – von Brustkrebsoperationen bis zu psychiatrischen Behandlungen. Die aktuelle Version mit Daten aus dem Jahr 2016 ist jetzt im Internet verfügbar.

Schwerpunkt des Vergleichs sind in diesem Jahr die Behandlungsergebnisse im Bereich künstliche Hüft- und Kniegelenke. "Der Patient erwartet, dass die Schmerzen weg sind. Das Gelenk muss stabil sein, und der Patient will möglichst am ersten Tag nach der Operation aufstehen", nennt Professor Michael Bohnsack, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Diako, die wichtigsten Qualitätsmerkmale aus Sicht der Patienten. In Bremen werden diese Wünsche offenbar erfüllt: "Wir haben überwiegend zufriedene Patienten", sagt der Spezialist für künstliche Hüftgelenke. "96 von 100 Prothesen sitzen auch nach über 20 Jahren noch gut."

Die Auswertung Tausender Patientendaten, von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt, bestätigt das offenbar. Laut Krankenhausspiegel erreichen 99,4 Prozent der in Bremen operierten Patienten auch mit Prothese eine gute Beweglichkeit. Komplikationen gebe es nur sehr selten. Und der Schutz vor Wundinfektionen sei in allen Kliniken des Landes, an denen künstliche Hüft- und Kniegelenke eingesetzt werden, sehr gut. "Die Qualität liegt in vielen Bereichen über dem Bundesdurchschnitt", betont der Geschäftsführer der Bremer Krankenhausgesellschaft, Uwe Zimmer. In Deutschland gebe es 1533 Kliniken, die Prothesen einsetzen – davon seien 628 wie in Bremen ausgewiesene Prothetikzentren. Die Gründe für das gute Abschneiden der Bremer Einrichtungen sieht Zimmer in der Spezialisierung der Kliniken. Hohe Fallzahlen sorgten für große Erfahrung in den Teams. Positiv wirkten sich auch die innovativen Techniken und Materialien aus.

Kritik an unnötigen Operationen

Dennoch stehen die Bremer Ärzte unter dem Druck, sich rechtfertigen zu müssen. Die Bertelsmann-Stiftung kritisiert nach der Analyse von Daten des Statistischen Bundesamtes, in Deutschland würden unnötig oft künstliche Kniegelenke eingesetzt. Zwischen 2013 und 2016 sei die Zahl der Eingriffe deutschlandweit um 18 Prozent von 143.000 auf 169.000 gestiegen. Betroffen seien zunehmend auch unter 60-Jährige, heißt es. Den geringsten Anstieg gebe es in Bremen und Hamburg (12 Prozent). Die größte Veränderung verzeichne Schleswig-Holstein (plus 23,6 Prozent). Als Grund nennt die Bertelsmann-Stiftung unter anderem, der Einsatz von Knieprothesen sei für die Kliniken lukrativer geworden.

Das stimme so nicht, entgegnet Michael Bohnsack. Zwar sei auch in Bremen die Zahl der eingesetzten Knieprothesen gestiegen. Das habe aber andere Gründe: "Die Menschen werden älter. Außerdem ist heute nahezu jeder von Verschleiß betroffen." Das bestätigt Professor Ralf Skripitz (Roland-Klinik): "Wir versorgen auch über 80-Jährige, das ging früher noch nicht." Zudem seien die Methoden und Materialien erheblich verbessert worden. "Wenn es keine guten Alternativen gibt, operieren wir auch unter 60-Jährige", verteidigt sich Bohnsack. Finanzielle Anreize bestünden nicht, im Gegenteil: "Die Pauschalen für das Einsetzen von Knieprothesen sind abgesenkt worden, weil die Verweildauer in den Krankenhäusern gesunken ist."

Bremer Ärzte entscheiden mit Bedacht

Auch die Verfasser des Krankenhausspiegels glauben, dass die ärztliche Entscheidung für oder gegen ein künstliches Gelenk in Bremen besonders sorgfältig getroffen wird. Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD): "Dass die Zahl der Eingriffe in Bremen im Vergleich gering ist, zeigt, dass die Ärzte in Bremen mit Bedacht entscheiden." Hier könnten sich Menschen erstklassig versorgen lassen. "Auch besonders komplizierte Fälle können sehr gut in Bremen behandelt werden", so Quante-Brandt. Im Land gebe es elf Krankenhäuser, die künstliche Hüftgelenke einsetzen und sieben, die Kniegelenke erneuern. "Das Land verfügt damit über ein sehr gutes Angebot."

Die Qualität der Behandlung in den Bremer Kliniken sei bereits über die Landesgrenzen hinweg beliebt, betont Sören Schmidt-Bodenstein von der Techniker Krankenkasse: "Neun von zehn Patienten nehmen für eine gute Behandlung einen längeren Weg in Kauf." Fast jeder zweite Versicherte, der sich in Bremen ein künstliches Gelenk einsetzen lasse, komme aus dem Umland. "Das zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg", sagt Schmidt-Bodenstein.

Die aktuellen Daten sind im Internet einsehbar unter www.bremer-krankenhausspiegel.de; eine Broschüre soll im Herbst erscheinen und bei der Gesundheitsbehörde, Contrescarpe 72, ausliegen sowie in Apotheken und bei Ärzten.