Am Bremer Flughafen ist es am Sonntagmorgen zu einem Sicherheitsvofall gekommen. Wie Holger Jureczko, Sprecher der Bundespolizei, dem WESER-KURIER auf Nachfrage mitteilte, hatte ein Fluggast gegen 9.43 Uhr im Luftsicherheitsbereich eine alarmgesicherte Tür kurzzeitig geöffnet. Der Gatebereich wurde aus Sicherheitsgründen von der Bundespolizei geräumt. Bis 12 Uhr untersuchten die Beamten den Luftsicherheitsbereich. Außerdem mussten Passagiere, die bereits an Bord einer Maschine gewesen seien, wieder aussteigen und erneut kontrolliert werden. Diese Maßnahme sei notwendig gewesen, weil in dem kurzen Moment der Öffnung gefährliche Gegenstände in den Luftsicherheitsbereich gelangt seien könnten, erklärte Jureczko. Das Luftverkehrsrecht schreibe dies so vor. Gefunden wurde jedoch nichts. er Flugverkehr aus Bremen wurde rund zwei Stunden unterbrochen. Fünf Abflüge verzögerten sich, wie eine Airportsprecherin sagte. Am Sonntag sollte es je rund 30 Starts und Landungen an dem Flughafen geben. Wie viele Menschen von den Verzögerungen betroffen waren, sagte die Sprecherin nicht.

++ Aktualisiert um 13.40 Uhr ++